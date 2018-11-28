Минтруда предлагает белорусам сходить в гости к инвалидам

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканская акция "От предрассудков и условностей - к равным возможностям" проводится в Беларуси с 26 ноября по 7 декабря по инициативе Министерства труда и социальной защиты. Подробности акции журналистам пояснил сегодня заместитель министра труда и социальной защиты Александр Румак, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году мы впервые проводим республиканскую акцию "От предрассудков и условностей - к равным возможностям", которая приурочена к Международному дню инвалидов (3 декабря). Она нацелена на то, чтобы привлечь внимание общества к теме инвалидности, и включает широкое информирование через СМИ, различные раздаточные материалы. Но главное - мы призываем всех неравнодушных людей навестить инвалидов, чтобы пообщаться, узнать об их проблемах, подарить что-то", - пояснил Александр Румак.

Адреса инвалидов (желающих участвовать в акции) предоставят территориальные центры социального обслуживания населения. Их специалисты, социальные работники при необходимости вместе с желающим навестят инвалида или семью, где воспитывается ребенок с особенностями. "Таким образом мы хотим сблизить обычных людей с теми, у кого есть инвалидность, помочь установить взаимопонимание", - заключил замминистра.-0-