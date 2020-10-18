Минтруда предлагает ввести семичасовой рабочий день для многодетных с сохранением зарплаты

18 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты предлагает ввести семичасовой рабочий день для многодетных с сохранением зарплаты, сообщила министр труда и социальной защиты Ирина Костевич в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Мы внимательно посмотрели на возможности Трудового кодекса и сегодня предложили многодетным мамам перейти на гибкий график, сокращенный с 8 до 7 часов рабочий день. При этом в полном объеме заработная плата, как за восьмичасовой рабочий день. Нас поддержали, в 2021 году мы будем входить в очередной раз с определенными корректировками в Трудовой кодекс, поэтому будем предлагать депутатам, чтобы они нас тоже поддержали", - рассказала Ирина Костевич.

Говоря о мерах господдержки для многодетных, Ирина Костевич заявила, что введение семейного капитала дало суперэффект. "Сегодня у нас 110 тыс. многодетных семей, и мы наблюдаем на протяжении работы семейного капитала серьезный значительный рост", - отметила она.

По ее данным, семейным капиталом уже воспользовались 24 тыс. семей. Из них 90% направили средства на жилье, 6% - это образование для старших детей, 4% - на медицинские услуги.-0-