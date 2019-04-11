Минтруда представило на "ТИБО" сервис "Электронная ярмарка вакансий"

11 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты представило на Международной информационно-телекомуникационной выставке "ТИБО-2019" сервис "Электронная ярмарка вакансий", сообщили БЕЛТА в ведомстве.

Сервис позволяет в онлайн-режиме обеспечить прямой и активный диалог нанимателя с соискателем, которые территориально находятся в разных местах. Кроме того, он дает возможность передать онлайн резюме. Соискатели могут заранее (до дня проведения электронной ярмарки) ознакомиться с информацией о предприятии, подготовиться к собеседованию.

Первая электронная ярмарка вакансий прошла в столице с 17 по 19 декабря прошлого года. В пилотном проекте участвовали пять организаций: авиакомпания "Белавиа", Минский метрополитен, управляющая компания холдинга "Минский моторный завод", станкостроительный завод "МЗОР" и Минское городское управление МЧС. Они предложили 575 вакансий. За три дня свои резюме направили 95 человек, а количество посещений сайта превысило 3 тыс.

Также на "ТИБО" представлена новая версия корпоративного портала Фонда социальной защиты населения (www.portal2.ssf.gov.by) - основного инструмента электронного взаимодействия субъектов хозяйствования с фондом. Через него можно в онлайн-режиме подавать отчетность и документы, отслеживать прохождение ими всех стадий контроля и др. Обновлен Личный кабинет плательщика.

"Новая версия корпоративного портала поддерживает как традиционную электронную цифровую подпись, так и мобильную. Для повышения уровня доступности и стандартизации технологических решений портал интегрирован с Универсальной системой доступа (УСД), которая позволяет проводить идентификацию, аутентификацию физических (юридических) лиц при их доступе к государственным или иным прикладным информационным системам с использованием сертификата открытого ключа", - отметили в министерстве

XXVI Международный ИКТ-форум "ТИБО-2019" проходит в Минске с 9 по 12 апреля.-0-