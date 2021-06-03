Минтруда представило прототип услуги по доступу граждан к их личным данным в системах ведомства

3 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство труда и социальной защиты подготовило прототип услуги, с помощью которой любой гражданин в ближайшем будущем сможет самостоятельно рассчитывать личный страховой стаж, видеть пенсионные перспективы и получать доступ к другим данным, которые хранятся в системах ведомства. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщила начальник управления информационных технологий Министерства труда и социальной защиты Елена Кирейкова.

Минтруда представило свой стенд на выставке XXVII Международного ИКТ Форума "ТИБО", который проходит в Минске с 1 по 4 июня.

"Мы презентуем возможности в будущем для граждан увидеть данные, которые хранятся в наших системах, - в рамках назначения пенсий, пособий, учета безработных, также данные ФСЗН о периодах работы, зарплате и периодах уплаты страховых взносов. Мы сделаем единую "витрину" для гражданина - и он будет видеть всю информацию о себе. Такие у нас грандиозные планы на будущее", - рассказала Елена Кирейкова.

На форуме, в частности, представлен прототип услуги для расчета страхового стажа. Страховой стаж рассчитывается на основании информации, накопленной в фонде начиная с 2003 года, когда заработала система индивидуального (персонифицированного) учета. Если трудовая деятельность была начата раньше 2003 года, то человек может прибавить недостающие годы, получив условную цифру. В будущем гражданин сможет в личном кабинете запросить данные со своего лицевого счета и получить расчет страхового стажа. Так он будет отслеживать и исполнение нанимателем обязанности по уплате взносов в ФСЗН.

"Также мы можем рассчитать на сегодняшний день, по действующему на этот момент законодательству, условия выхода на пенсию: какой требуется возраст и страховой стаж. И год, когда можно получить право выхода на пенсию", - добавила Елена Кирейкова. Предлагают даже примерно рассчитать размер пенсии, которую вы бы получали сейчас, если бы уже имели право выхода на пенсию. То есть можно понять перспективу, которая ожидает, если продолжать работать на той же работе и имея ту же зарплату, что и сейчас.

Цифровизация социально-трудовой сферы учитывает тенденции развития ИКТ. В минувшую пятилетку ведомством созданы единая республиканская база данных по учету и движению безработных, база данных трудоспособных граждан, не занятых в экономике, общереспубликанская база данных многодетных семей, единая централизованная база данных социальных выплат, корпоративная информационная система управления социально-трудовой сферой. Модернизирован ряд других автоматизированных информационных систем и сервисов. Внедрена система централизованного управления и мониторинга распределенной ИT-инфраструктуры Минтруда и др. Одной из масштабных работ за прошлую пятилетку стало создание единой централизованной базы данных Государственной информационной системы социальной защиты.

Реализация масштабных информационных проектов уже дает возможность увидеть перспективу. Это переход к электронному учету трудовой деятельности - электронной трудовой книжке, электронным листкам временной нетрудоспособности. Как итог - создание отраслевой цифровой платформы социально-трудовой сферы, позволяющей организовать и управлять данными отраслевого уровня в едином информационном пространстве, расширить автоматизацию решаемых задач и предоставляемых услуг.-0-