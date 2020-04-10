Минздрав: 60% смертей за январь-март обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями

10 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси за январь-март 60% смертей обусловлены сердечно-сосудистыми заболеваниями, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник главного управления организации медицинской помощи, экспертизы, обращений граждан и юридических лиц Минздрава Александр Пацеев.

Несмотря на устойчивое снижение смертности от этих болезней, сердечно-сосудистые заболевания по-прежнему занимают первое место среди причин смертности. Так, за январь-март от всех причин в стране умерли 31 039 человек, из них от болезней системы кровообращения (БСК) - 18 417, то есть почти 60%. За аналогичный период 2019 года от БСК скончались 18 977 человек.

По словам Александра Пацеева, одной из причин того, что болезни системы кровообращения лидируют в статистике смертности, является высокая распространенность факторов риска. Среди них табакокурение, злоупотребление алкоголем, гиподинамия, несбалансированное питание, психосоциальные факторы, артериальная гипертензия, которая является отдельным заболеванием и одновременно фактором риска для ишемической болезни сердца. Очень высокий риск по БСК имеют люди, страдающие сахарным диабетом. У них поражаются сосуды, значительно быстрее идет развитие атеросклероза, а значит и заболеваний, приводящих к летальному исходу.

Число сердечно-сосудистых болезней в Беларуси, как и во всем мире, растет также в связи с увеличением продолжительности жизни.

По оценкам ВОЗ, снизить заболеваемость и предотвратить три четверти смертей от БСК, в частности инфарктов, инсультов, можно, воздействуя на факторы риска.

Для профилактики БСК среди населения РНПЦ "Кардиология" совместно с учреждениями образования организует специальные программы, издает книги, пособия для пациентов. Создана современная система оказания высокотехнологичной помощи пациентам с инфарктом миокарда, действуют межрайонные и межрегиональные интервенционные центры. В 2019 году были проведены 53 операции по трансплантации сердца.

Остается проблема ежегодного роста числа вновь выявленных случаев онкологических заболеваний. По информации ВОЗ, в Беларуси ежедневно около 40 человек умирают от болезней, связанных с курением, в том числе онкологических. Смертность от злокачественных новообразований за три месяца этого года несколько выросла, по этой причине умерли 4877 человек, в то время как за январь-март 2019-го - 4791. При этом 50% погибают по причине позднего обращения или позднего установления диагноза, соответственно, неблагоприятных результатов лечения.

От болезней органов пищеварения за три месяца текущего года умерли 1003 человека, нервной системы и органов чувств - 1700, мочеполовой системы - 185, органов дыхания - 577, в том числе пневмоний - 254, некоторых инфекционных и паразитарных болезней - 146, из них в связи с COVID-19 - два. В частности, смертность от пневмоний снизилась: за первый квартал 2019-го было 277 летальных случаев.

На недавнем совещании в Минске Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал на фоне коронавируса не ослаблять борьбу с другими заболеваниями. "Не забывайте, что кроме коронавируса, пневмоний у нас есть и другие болезни. Это не значит, что надо ослабить работу по этой главной мировой проблеме. Нет. Мы определились, как никогда объединились в этой борьбе и должны выстоять", - сказал глава государства.-0-