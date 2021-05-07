Минздрав актуализировал перечень стран, где регистрируются случаи COVID-19

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси актуализировало перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Из перечня с 9 мая исключаются четыре страны, ранее включенные в него: Албания, Финляндия, Великобритания и Мальта.

При этом включаются две страны, ранее исключенные из него: Монголия и Шри-Ланка.

Такое решение принято с учетом эпидемиологических рисков, формирующихся в других странах, в том числе уровня и динамики заболеваемости, а также принимаемых в стране ответных мер.-0-