Минздрав: беременным следует привиться от COVID-19, чтобы обезопасить себя и ребенка

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения рекомендует беременным женщинам вакцинироваться от COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Во время четвертой волны среди заболевших коронавирусом появились новые группы пациентов, которые переносят инфекцию тяжело: дети, молодые люди и беременные женщины. Заболевание развивается быстро, особенно у беременных, иногда с тяжелейшими осложнениями и смертельными исходами. Если раньше врачи-специалисты ожидали ухудшения состояния у беременных женщин на 8-12 сутки, то теперь это происходит на 4-8 сутки. Нарастают признаки дыхательной недостаточности, развивается тяжелая пневмония. "Процесс происходит настолько резко, что от появления клинических симптомов до тяжелого течения проходит буквально несколько часов. Иногда, особенно беременным, сложно оценить свое состояние: утром чувствует себя прекрасно, а в обед ей уже плохо - нуждается в помощи реаниматологов, потому что очень трудно дышать", - рассказали в пресс-службе.

В четвертую волну, отмечают эксперты по всему миру, количество заболевших COVID-19 беременных с пневмонией резко возросло. Примерно 75% из них кислородозависимы. Для сравнения, в прошлые волны таких пациенток было примерно 25-30%. Более того, количество беременных пациенток, нуждающихся в стационарном лечении, тоже возросло.

"Все специалисты уверены: на сегодня волшебной таблетки от вируса нет и единственный вариант избежать тяжелого проявления COVID-19 - вакцинироваться, - обратили внимание в Минздраве. - Ни одна из зарегистрированных в мире вакцин не содержит живой вирус SARS-CoV-2, поэтому не может вызвать заболевание. Важно: исследования показывают, что поствакцинальные антитела обнаруживаются в пуповинной крови, что защищает от COVID-19 новорожденных".

Группа приоритета - беременные в возрасте 25 лет и старше, работающие в системе здравоохранения (в связи с тем, что часто встречаются с вирусом), имеющие ожирение любой степени, хронические заболевания легких, артериальную гипертензию, прегестационный сахарный диабет.

"Минздрав рекомендует: уважаемые будущие мамы, пройдите вакцинацию! Ведь главная цель врачей - помочь вам побороть болезнь, облегчить клинические проявления и тяжесть заболевания. Помогите врачам - обезопасьте себя и малыша", - призвали в министерстве.

В Беларуси ежегодно около 100 тыс. женщин стоят на учете по беременности. За октябрь первую прививку сделали 798 будущих мам, а 295 завершили вакцинацию.-0-