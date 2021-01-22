Минздрав: число пациентов с коронавирусными пневмониями снижается

22 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число пациентов с коронавирусными пневмониями снижается, благодаря чему некоторые больницы, ранее перепрофилированные под инфекционные, возвращаются к обычному режиму работы, сообщил журналистам начальник главного управления организации медицинской помощи Министерства здравоохранения Александр Пацеев, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы внимательно отслеживаем заболеваемость коронавирусной инфекцией, в целом она снижается. И сейчас наблюдаем ситуацию, когда коечный фонд постепенно высвобождается", - сказал Александр Пацеев. Это характерно не только для Минска, но для всех регионов.

В Минске, например, с 25 января начинают работу в обычном режиме городская гинекологическая больница, 2-й родильный дом, а также 11-я городская больница. Планируется, что в 11-й больнице будут открыты места для прохождения реабилитации (185 коек). С 1 февраля ожидается, что начнут обычную работу профильные отделения 1-й городской больницы, а также Республиканская клиническая больница медицинской реабилитации в Аксаковщине.

Постепенно начинает высвобождаться коечный фонд и в других регионах. В частности, в Могилевской области с 24 января начнет работать в обычном режиме областная клиническая больница.

Александр Пацеев отметил, что мероприятия по перепрофилированию коечного фонда "идут осторожно, чтобы обеспечить всех нуждающихся пациентов стационарным лечением".-0-