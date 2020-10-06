Минздрав: для студентов-медиков максимально сохранят очное обучение, несмотря на COVID-19

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Для студентов-медиков максимально сохранят очную форму обучения, несмотря на вторую волну COVID-19. Об этом рассказала заместитель министра здравоохранения Елена Богдан на встрече студентами Гомельского государственного медицинского университета, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Будущие врачи задавали вопросы об учебе в медуниверситете, о новшествах в распределении выпускников, резидентуре. На вопрос об изменении формы обучения в связи с приходом второй волны коронавируса Елена Богдан ответила, что усилия будут направлены на максимальное сохранение очной формы обучения медиков.

Был взят на особый контроль вопрос о возможностях студенческого волонтерства во время эпидемии коронавируса. Ректор Гомельского государственного медицинского университета Игорь Стома считает, что опыт работы в "красной зоне" должны получить все студенты-медики.

На встрече студенты поставили вопрос о введении в медуниверситетах специализированного курса по изучению английского языка. "Предложение студентов, занимающихся научными разработками, стать частью мирового врачебного сообщества было поддержано, возможности для увеличения факультативных часов для всех желающих будут разработаны", - отметили в пресс-службе.

Представители студенческого сообщества озвучили также предложение о совмещении дипломных работ студентов-программистов с научными проектами студентов-медиков. Как считают студенты, в разработке инновационных, научных проектов в здравоохранении необходима помощь IT-специалистов - грамотная статистическая обработка и визуализация полученных результатов. Начинать молодые ученые предлагают со студенческой скамьи.

Подводя итоги встречи, Елена Богдан отметила, что часть вопросов студентов будет решена на уровне руководства медуниверситета. Некоторые предложения необходимо рассмотреть на уровне руководства министерства и принять решения для всех университетов. Интересной она считает идею о создании при Минздраве консультативного совета, куда бы входили студенты, интерны и молодые специалисты.

Представители Министерства здравоохранения посетили общежитие Гомельского медуниверситета, которое находится сейчас в стадии капитального ремонта. Были обсуждены планы окончания ремонтных работ и модернизации здания. Планируется, что общежитие отремонтируют к Новому году.-0-