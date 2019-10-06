Минздрав: грипп и ОРВИ клинически протекают по-разному

6 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Грипп и ОРВИ клинически протекают по-разному, подтверждать вирусологическими исследованиями надо только первый диагноз. Эти отличия прояснила заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова в эфире телеканала СТВ , сообщает БЕЛТА.

Диагноз "грипп" ставится по клиническим показаниям и результатам вирусологических исследований. Но люди не задают вопроса, почему повсеместно не проводятся вирусологические исследования при постановке диагноза "ОРВИ". Во всем мире нет такой практики вирусологически подтверждать каждый диагноз острой респираторной вирусной инфекции - это дорого и нецелесообразно. Инфекционисты говорят, что грипп и ОРВИ клинически протекают по-разному. Поэтому давайте доверимся врачам, которые ставят диагноз на основании клинических данных", - призвала Наталья Жукова.

Впрочем, если есть необходимость, проводятся и вирусологические исследования. Кстати, это, при желании, можно сделать на платной основе - чтобы установить точный диагноз.

На сегодняшний день Беларусь приближается к началу эпидсезона, пик которого прогнозируется в феврале. Уже стартовала кампания по вакцинации, от гриппа привилось 2% населения. Всего планируется привить около 40% жителей.

За счет республиканского и местных бюджетов население будут прививать вакциной "Гриппол плюс" (Россия), бесплатно вакцинируют группы риска. Предприятия могут сами выбрать, какую вакцину они будут закупать для вакцинации своих сотрудников. Кроме названной, зарегистрированы "Ваксигрип" (Франция), "Инфлювак" (Нидерланды), "Ваксигрип Тетра" (Франция).

С 2012 года вакцинация против гриппа включена в Национальный календарь профилактических прививок Беларуси и проводится на бесплатной основе некоторым группам населения. В их числе дети в возрасте от 6 месяцев до 3 лет, дети от 3 лет и взрослые с хроническими заболеваниями, лица с иммуносупрессией, старше 65 лет, беременные, медицинские и фармацевтические работники, дети и взрослые, находящиеся в учреждениях с круглосуточным режимом пребывания, работники госорганов, обеспечивающие безопасность государства и жизнедеятельность населения. За счет средств местных бюджетов бесплатно вакцинируются школьники, другие дети, посещающие организованные коллективы, студенты.

Наталья Жукова обратила внимание на то, что на фоне в целом стабильной эпидемиологической ситуации в Беларуси порой регистрируются заболевания, которые ранее не были характерны для республики. Это единичные случаи лихорадки западного Нила, брюшного тифа. В сентябре было несколько случаев сальмонеллезной инфекции, вызванной употреблением купленных в торговой сети кулинарных изделий.-0-