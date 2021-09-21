Минздрав и профсоюз оценят соблюдение норм охраны труда в медорганизациях

21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения совместно с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения проведут мониторинг по соблюдению норм охраны труда в подчиненных Минздраву организациях, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Обеспечение безопасности и здоровья работников на рабочих местах оценят в ходе Недели нулевого травматизма, которая проводится Минздравом с 20 по 24 сентября. Это дополнительное мероприятие к ежедневной работе по охране труда и один из эффективных способов контроля соблюдения законодательства в этой сфере, отметили в пресс-службе.

Неделя нулевого травматизма проводится для того, чтобы обеспечить безопасность и здоровье работников на рабочих местах, предотвратить случаи производственного травматизма в организациях путем оперативного выявления нарушений норм охраны труда и применения мер по их устранению. Это новый подход к организации профилактики, объединяющий три направления, - безопасность, гигиену труда и благополучие работников на всех уровнях производства.

Завершится Неделя нулевого травматизма проведением дней охраны труда.-0-