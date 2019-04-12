Минздрав и профсоюз прорабатывают более гибкий механизм оплаты труда в здравоохранении

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения и профсоюз прорабатывают более гибкий и эффективный механизм оплаты труда в здравоохранении, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов со ссылкой на председателя Белорусского профсоюза работников здравоохранения Роберта Часнойтя.

"Мы совместно с Министерством здравоохранения разрабатываем общий механизм, который бы позволил сделать систему оплаты труда в отрасли более справедливой. В ней будут учтены объем выполненной работы, количество фактически отработанного времени, качество оказания медпомощи", - сказал Роберт Часнойть. Предполагается, что механизм будет отражен в нормативных актах Минздрава и будет направлен на полную реализацию указа №27 от 18 января 2019 года "Об оплате труда работников бюджетных организаций".

По словам председателя отраслевого профсоюза, сегодня врачи не всегда могут рассчитывать на полную оплату фактически отработанного времени в случае переработки. По законодательству продолжительность работы, связанной с организацией и оказанием медпомощи, обеспечением санэпидблагополучия населения, проведением медэкспертизы, выполняемой медработниками сверх продолжительности рабочего времени по основной работе, не должна превышать 900 часов в год. На практике нередко выходит так, что реально отработанное время превышает эту норму, но на зарплате это не отражается. В большей степени такая ситуация характерна для сельской местности и районных центров, где нехватка кадров стоит особенно остро.

Другой вопрос - справедливость и адекватность системы начисления заработной платы по отношению к объемам оказанных услуг. "Например, условно, по норме врач должен принять 20 человек в свой рабочий день, но к нему на прием пришли 40. Он оказал всем помощь, но на его заработной плате это никак не отражается", - сказал председатель профсоюза работников здравоохранения.

Вместе с тем, отметил Роберт Часнойть, наблюдается постепенный рост среднемесячной заработной платы. В феврале у врачей она составила Br1285,9, у специалистов со среднем медицинским образованием - Br784,3.-0-