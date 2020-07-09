Минздрав исключил еще 12 государств из перечня стран, где регистрируются случаи COVID-19

9 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Актуализирован перечень стран, в которых регистрируются случаи инфекции COVID-19, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

На 8 июля из перечня исключены еще 12 государств. Это Алжир, Андорра, Вьетнам, Кипр, Куба, Ливан, Маврикий, Малайзия, Новая Зеландия, Сан-Марино, Таиланд, Тунис.

В Минздраве отметили, что прибывшие из этих стран не обязаны находиться в самоизоляции в течение 14 календарных дней со дня приезда в Беларусь.-0-