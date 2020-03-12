Минздрав: из больницы выписан первый вылеченный от коронавируса пациент

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый белорусский пациент, у которого был диагностирован COVID-19, сегодня выписан из больницы. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Как сообщалось, первый завозной случай коронавируса в Беларуси был зарегистрирован 27 февраля. Тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса COVID-19 у молодого человека из Ирана, студента БНТУ, который прибыл рейсом из Баку 22 февраля.

Пресс-служба Минздрава 10 марта сообщила, что у студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста на наличие РНК коронавируса. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты тестов. На текущей неделе после завершения мероприятий лабораторного и клинического контроля все три пациента будут выписаны из стационара, проинформировали тогда в пресс-службе.

Как рассказал сегодня журналистам министр здравоохранения Владимир Караник, все пациенты в Беларуси, у которых выявлен коронавирус, находятся в удовлетворительном состоянии. Четверо уже вылечились, у них получены отрицательные тесты.

Новые случаи, которые фиксируются, - среди тех, кто контактировал с заболевшими и кто уже изолирован. "У них заболевание протекает в легкой форме, и без тестов о нем, скорее всего, не знали бы", - отметил министр.-0-