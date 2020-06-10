Минздрав: неравнодушные люди и предприятия помогают не только медикам, но и всей стране

10 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав выразил искреннюю благодарность всем людям и компаниям, которые в это непростое время объединились для помощи медицинским работникам, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

Неравнодушные граждане, предприятия, коммерческие компании, общественные организации, волонтерские движения своей помощью, силой духа и добротой помогают не только медикам, но и всей стране, которой нужна поддержка в этих чрезвычайных обстоятельствах, отметили в Минздраве.

Минздрав гарантирует, что все средства, пожертвованные на благотворительный счет, потрачены на закупку оборудования для лабораторной диагностики COVID-19, диагностических наборов, защитных средств, лекарственных препаратов, а также на оказание помощи больным. "Мы отлично осознаем, что успех, достигнутый нами в последнее время, - это результат кропотливой совместной работы, постоянного ежедневного взаимодействия и помощи", - добавили в ведомстве.

Особая признательность ООО "Мелсофт", ЗАО "Серволюкс Агро", ООО "Гейм Стрим", ИООО "Эпам Системз", УП "А1", НП ЧУП "Адани", СЗАО "Энерго-Оил", Sandoz, ПТРУП "Белмедтехника", ИП "Славнефтехим" ЗАО, представительству Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ), ООО "Причуда", ППО "ГУ Дворец Республики", ОДО "Сплавбелинвест", ЧУП "Юнико-дентал", ООО "Орона Лифт", ЧТУП "Витсвитстрой", ЗАО "БелТЭН", в целом нескольким сотням компаний и предпринимателей.-0-