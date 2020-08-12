Минздрав: ночью в результате незаконных акций госпитализирован 51 человек

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минувшей ночью в службу скорой медицинской помощи и в больницы Беларуси с различными травмами госпитализирован 51 гражданин. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минздрава.

Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь в полном объеме. "Основные травмы - ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота и т.д. Нескольким пациентам потребовались операции. Состояние их стабилизировано", - проинформировали в Минздраве.

"Погибших, а также пациентов в критическом состоянии на сегодняшний момент нет", - подчеркнули в министерстве.-0-

Пострадавший при беспорядках в Минске водитель автобуса в больнице, чувствует себя нормально Во время протестных акций в ночь с 10 на 11 августа в районе станции метро "Пушкинская" пострадал 51-летний водитель автобуса маршрута 163. Ему пришлось остановиться, так как участники протеста перекрыли проезд.

Около 100 человек обратились за медпомощью после беспорядков в Бресте "Были ушибы мягких тканей, травмы конечностей, грудной клетки, живота. Мы госпитализировали 23 человека, некоторым из них потребовались операции. Травмы в основном легкой степени тяжести", - сказал главный врач Брестской центральной поликлиники Сергей Кляус.