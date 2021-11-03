Минздрав о Br140 млн из резервного фонда Президента: серьезная помощь в непростое время

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выделение Br140 млн из резервного фонда Президента стало очень серьезной помощью системе здравоохранения в непростое время, заявил журналистам заместитель министра здравоохранения Борис Андросюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Безусловно, это очень серьезная помощь со стороны главы государства. Хочется высказать слова признательности за внимание, которое оказывается системе здравоохранения в это тяжелое время", - сказал Борис Андросюк.

По его словам, планы централизованной закупки составлены. Часть средств пойдет на закупку вакцины против COVID-19, часть - на закупку препаратов для борьбы с ковидом, часть - на иные препараты, в том числе для лечения онкологических пациентов.

Что касается вакцины, заместитель министра здравоохранения отметил: "Закупается, по моим данным, около 1 млн доз иностранной вакцины, полмиллиона доз приходят в качестве безвозмездной помощи". Кроме того, будут закуплены 250 тыс. доз российской вакцины. "То есть мы обеспечим вакцинацией 60% населения, безусловно. Этот тот минимум, который защитит население страны от распространения пандемии", - сказал Борис Андросюк.

Как сообщалось, глава государства Александр Лукашенко подписал распоряжение о выделении Минздраву дополнительных средств из резервного фонда Президента Республики Беларусь в сумме Br140 млн. Это позволит обеспечить качественное оказание медицинской помощи, в том числе плановой, бесперебойную поставку в организации здравоохранения лекарственных средств, включая вакцины.-0-