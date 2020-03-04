Минздрав о ситуации с коронавирусом: нет необходимости в избыточных ограничительных мерах

4 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения не видит необходимости принимать избыточные ограничительные меры в связи с ситуацией с коронавирусом в Беларуси. Об этом заявила сегодня журналистам заместитель министра здравоохранения - главный государственный санитарный врач Беларуси Наталья Жукова, передает корреспондент БЕЛТА.

"Нет необходимости принимать избыточные ограничительные меры", - сказала Наталья Жукова. В частности, министерство не планирует поднимать вопрос о закрытии границ.

По словам замминистра, возможно, будут перенесены сроки некоторых крупных выставочных мероприятий. Решения будут приниматься точечно. "Не более того", - добавила Наталья Жукова.

Как сообщалось, в Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске. Все случаи выявлены в результате активных мероприятий. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных районов. Была проведена изоляция не только пациентов с подтвержденным носительством вируса, но и контактов первого уровня, с которыми они наиболее тесно общались.

В Беларуси работают горячие линии по вопросам профилактики инфекции. В Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья можно звонить по номеру +375(29) 156-85-65, звонки принимаются в рабочие дни с 8.30 до 13.00 и с 13.30 до 18.00. Для жителей Минска по этим вопросам открыта горячая линия в Минской инфекционной больнице по номеру +375(17) 334-34-68 с 8.30 до 15.00.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами Китая больше всего инфицированных насчитывается в Республике Корея и Италии. Всего же случаи заражения были выявлены в более чем 70 странах.-0-

В Беларуси из-за ситуации с коронавирусом взято под наблюдение 14,5 тыс. человек В Беларуси подтверждено шесть случаев коронавируса - четыре в Минске и два в Витебске. Первые два из них подтверждены по итогам обследования лиц, вернувшихся из эпидемиологически неблагоприятных регионов.