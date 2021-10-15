Минздрав обновил информацию о стационарах для лечения пациентов с COVID-19

15 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Часть больниц в Беларуси перепрофилирована для того, чтобы обеспечить медицинской помощью пациентов с COVID-19. Обновленная информация о таких стационарах размещена на сайте Минздрава, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минске в стационарах всего 10 185 коек. Причем для лечения пациентов с COVID-19 развернуто 5533 койки, из них 430 - для долечивания. Как и в предыдущие волны, ситуация позволяет выздоравливающих после пневмонии пациентов перенаправлять на долечивание и оздоровление.

Пациентов с COVID-19 госпитализируют во взрослую и детскую городские инфекционные больницы. Перепрофилированы отделения в больницах №1-6, 10 и 11. Оказывают помощь пациентам с COVID-19 и специалисты в перепрофилированных отделениях больницы скорой медицинской помощи, городского роддома №2, городской гинекологической больницы, в радиологическом корпусе онкологического центра и Минского центра дерматовенерологии. На следующей неделе при необходимости будет развернуто еще несколько реанимационных коек в 5-й ГКБ.

На территории Минской области пациентам с инфекцией COVID-19 и пневмонией стационарная медпомощь оказывается в 28 учреждениях здравоохранения, в которых перепрофилированы 4125 коек. Пациенты с инфекцией COVID-19, не требующие кислородной поддержки (бессимптомная/легкая формы) и с наличием соматической патологии, находятся на стационарном лечении в инфекционных отделениях учреждений здравоохранения по территориальному принципу.

Жители области госпитализируются в минские областную и центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер. Перепрофилирована часть отделений в центральных районных больницах - в Березино, Борисове (больница №2 и центральная районная больница), Вилейке, Воложине, Дзержинске, Клецке, Копыле, Крупках, Логойске, Любани, Марьиной Горке, Молодечно, Мяделе, Несвиже, Смолевичах, Столбцах, Слуцке, Солигорске, Стародорожье, Узде, Червени, а также в городской больнице Жодино.

Детей с ковид-инфекцией, которые нуждаются в стационарном лечении, госпитализируют в Минскую областную детскую больницу, беременных, рожениц и родильниц, требующих наблюдения и оказания медпомощи в стационаре, - в родильный дом Минской области.

Первых пациентов с инфекцией COVID-19 принял 11 октября областной центр медицинской реабилитации "Загорье". Сюда их перевели из учреждений здравоохранения области для дальнейшего долечивания.

В стационарах Брестской области на сегодня всего 13 386 коек, перепрофилированы для работы с COVID-19 - 5152. Стационарная медпомощь пациентам с COVID-19 и пневмонией оказывается в Брестской областной клинической больнице (инфекционное, неврологическое, торакальное, гастроэнтерологическое и ревматологическое отделения), Брестской центральной городской больнице, Брестской городской больнице №1, Барановичской городской больнице, Барановичской городской больнице №2, Пинской центральной городской больнице, областных противотуберкулезном и кожвендиспансерах. В областном онкологическом диспансере частично используется коечный фонд для пациентов с пневмониями. Беременных, рожениц и родильниц с инфекцией COVID-19, требующих наблюдения и оказания медпомощи в стационарных условиях, принимает областной роддом, детей госпитализируют в областную детскую больницу. Во всех центральных районных больницах перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19.

Что касается Витебской области, здесь в стационарах всего 11 679 коек. Для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 перепрофилировано 4100 коек, из них 2178 - в Витебске.

В областном центре пациентов с COVID-19 принимают Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медицинской помощи, областной кожвендиспансер (кожное отделение), областные роддом, центр пульмонологии и фтизиатрии, центр медреабилитации, детский клинический центр, клинический онкодиспансер, городская больница №1. С 9 октября принимает пациентов с ковид-инфекцией и Витебский областной клинический специализированный центр.

Кроме того, медицинскую помощь пациенты с инфекцией COVID-19 могут получить в центральных районных больницах Новолукомля, Постав, Россон, Толочина, Ушачей, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Дубровно, Глубокого, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Шумилино, Городка, Лиозно, Бешенковичей, а также в Полоцкой городской больнице №1, городской больнице Новополоцка и оршанской больнице имени Семашко. С 15 октября начал принимать пациентов на долечивание коронавирусных пневмоний филиал реабилитационного центра "Железняки".

В Гомельской области перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 5483 койки. Общее количество коек в стационарах области составляет 14 669 единиц. Пациентов госпитализируют в областную больницу, а также областные инфекционную, туберкулезную, детскую больницы, областные онкологический и кожно-венерологический диспансеры, областной госпиталь. Также принимают РНПЦ радиационной медицины и экологии человека, гомельские городские больницы №1-4, городская больница скорой медицинской помощи.

Медицинскую помощь пациенты с COVID-19 могут получить и в районных больницах Брагина, Буда-Кошелево, Ветки, Добруша, Ельска, Житковичей, Жлобина, Калинковичей, Кормы, Лельчиц, Лоева, Мозыря, Наровли, Октябрьска, Петрикова, Речицы, Рогачева, Светлогорска, Хойников и Чечерска.

В стационарах Гродненской области всего 9678 коек, из них перепрофилировано под оказание помощи пациентам с инфекцией COVID-19 - 3233. В областном центре задействованы Гродненская областная инфекционная больница, Гродненская областная клиническая больница медицинской реабилитации, городская больница №2, Городская клиническая больница Гродно. Частично используется коечный фонд ГОКЦ "Фтизиатрия", Гродненской университетской клиники, Гродненского областного кардиологического центра.

Медицинская помощь пациентам с инфекцией COVID-19 оказывается и в четырех межрайонных отделениях, развернутых на базе центральный районных больниц Волковыска, Лиды, Островца, Слонима, а также в некоторых отделениях в Сморгони, Кореличах, Новогрудке, Вороново, Ивье, Берестовице, Свислочи и Щучине. При этом сохранена доступность всех видов экстренной и плановой медицинской помощи.

В Могилевской области общее количество коек в стационарах составляет 10 661. Перепрофилировано для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 3266 коек.

Пациентов с COVID-19 госпитализируют в областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, больницу скорой медицинской помощи, Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации (на долечивание). Частично используется коечный фонд Бобруйского межрайонного онкологического диспансера, областных клинической и детской больниц, областного онкологического диспансера.

Перепрофилированы под лечение пациентов с COVID-19 отделения во всех центральных районных больницах. А с 15 октября дополнительно работает для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией отделение в Могилевском областном госпитале инвалидов Отечественной войны. Кроме того Глушанская участковая больница перепрофилирована для долечивания пациентов с коронавирусной инфекцией.-0-