26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав опроверг информацию о гибели студента БНТУ от пулевого ранения. Такая информация размещена в Telegram-канале министерства, сообщает БЕЛТА.

"Официально сообщаем, что информация, распространяемая в сети интернет о гибели студента БНТУ от пулевого ранения, является фейком. Согласно оперативной сводке Минздрава, такой гражданин в учреждения здравоохранения не поступал", - отметили в Минздраве.

Всего, по данным министерства, за последние сутки в учреждения здравоохранения с травмами различной степени тяжести обратились 13 человек, из них 5 были госпитализированы.-0-