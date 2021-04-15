Минздрав опроверг информацию об отсутствии препаратов для лечения онкопациентов

15 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Информация об отсутствии препаратов для лечения онкологических, кардиологических и других заболеваний, распространяемая в некоторых Telegram-каналах, не соответствует действительности, сообщил журналистам заместитель министра здравоохранения Дмитрий Чередниченко, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этой ситуации можно было бы сказать "без комментариев", но все-таки хочется призвать авторов этих сообщений иметь немного совести по отношению к тем пациентам, которые наиболее уязвимы", - сказал Дмитрий Чередниченко.

Что касается препаратов в области онкологии, кардиологии, для лечения COVID-19, они есть в достаточном количестве. "У нас по всей как онкологической линейке, так и по всей ковидной, я уже не говорю о кардиологических препаратах, полный спектр. Более того, имеется как минимум трехмесячный запас. Проводятся госзакупки", - сказал он.

Дмитрий Чередниченко отметил, что в одном из Telegram-каналов опубликована информация об отсутствии, в частности, противоопухолевого препарата цисплатин. По словам замминистра, запасы этого препарата есть абсолютно во всех регионах. "Фактически 30% годовой потребности", - уточнил он. К тому же будет закупка этого препарата.

Дмитрий Чередниченко подчеркнул, что такие направления, как онкология, кардиология и педиатрия - приоритет государственной политики в области здравоохранения.-0-