Минздрав планирует организовать работу Общественного профессионального совета

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения планирует организовать работу Общественного профессионального совета. Такая информация размещена в Telegram-канале ведомства, сообщает БЕЛТА.

"До 20 сентября предлагаем всем медицинским общественным объединениям выдвигать кандидатуры наиболее опытных, пользующихся авторитетом и доверием у медицинской общественности представителей для участия в работе совета - по одному кандидату от объединения", - говорится в сообщении.

Предлагается выдвигать представителей (по одному) от преподавательского состава медучреждений образования - университетов и колледжей, а также от республиканских учреждений, областей и Минска. Кроме того, в совете выделят три места для самовыдвиженцев из числа медицинской общественности.

"Работа совета будет направлена на обсуждение наиболее важных вопросов с целью принятия взвешенного решения", - подчеркнули в министерстве.

Данные кандидатов можно присылать на электронный адрес publiccouncil@belcmt.by. Вопрос о том, кто войдет в совет, решит общественное голосование среди профессионального сообщества.

В ближайшее время будет опубликован проект положения об Общественном профессиональном совете при Министерстве здравоохранения.-0-