Минздрав подготовил серию видеороликов о вакцинации против COVID-19

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Новая серия видеороликов Министерства здравоохранения "COVID-19 в вопросах и ответах", посвященная вакцинации против коронавирусной инфекции, стала продолжением проекта Всемирного банка "Экстренное реагирование на COVID-19 в Республике Беларусь", сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Врачи-практики, ученые, специалисты разных сфер здравоохранения дают ответы на различные вопросы, в том числе насколько эффективна и безопасна вакцина, как вакцины формируют защиту от COVID-19, нужно ли делать повторные прививки против COVID-19, что такое коллективный иммунитет.

Экспертами по этим вопросам выступили завкафедрой эпидемиологии и микробиологии БелМАПО, доктор медицинских наук, профессор Наталья Коломиец, директор РНПЦ "Кардиология", завкафедрой кардиологии и внутренних болезней БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Наталья Митьковская, завкафедрой эндокринологии БГМУ, доктор медицинских наук, профессор Татьяна Мохорт, завкафедрой инфекционных болезней и детских инфекций БелМАПО, кандидат медицинских наук, доцент Юрий Горбич, ректор Гомельского государственного медуниверситета, доктор медицинских наук, доцент Игорь Стома, кандидат медицинских наук, доцент кафедры эпидемиологии БГМУ Инна Федорова.

Ролики можно посмотреть на YouTube-канале Минздрава.-0-