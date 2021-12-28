Минздрав предлагает обсудить регламенты административных процедур в области здравоохранения

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На общественное обсуждение вынесен проект постановления Министерства здравоохранения "Об утверждении регламентов административных процедур в области здравоохранения", сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального правового интернет-портала.

Проектом постановления утверждаются регламенты отдельных административных процедур в области здравоохранения, осуществляемых в системе Минздрава, в соответствии с требованиями указа №240 от 25 июня 2021 года "Об административных процедурах, осуществляемых в отношении субъектов хозяйствования".

В обосновании отмечается, что проектом постановления не предусматриваются изменения концептуальных положений законодательства, институтов, отраслей законодательства, а также увеличение количества административных процедур, совершаемых в отношении субъектов хозяйствования.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на правовом форуме Беларуси с 28 декабря 2021 года по 7 января 2022-го.-0-