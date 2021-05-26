Минздрав призвал органы госуправления подключиться к акции "Беларусь против табака"

26 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призвал органы государственного управления подключиться к акции "Беларусь против табака", сообщила журналистам заведующая отделением общественного здоровья Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Ольга Бартман, передает корреспондент БЕЛТА.

"Учитывая, что акция "Беларусь против табака" республиканская, Минздрав вышел с инициативой ко всем органам государственного управления поддержать ее и разместить соответствующую информацию у себя на информационных стендах, сайтах. Это позволит большему числу людей получить информацию о вреде потребления табачных и никотинсодержащих изделий, а курящей части населения сделать выбор в пользу отказа от курения", - сказала Ольга Бартман.

Она заметила, что отказ от табака положительным образом скажется не только на курильщиках, но и на их окружении. От 7% до 15% людей, находясь с курящими дома, на работе или в каких-то других местах, тоже получают дозу никотина, что негативно сказывается на их здоровье.

На сайтах Республиканского центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья и Минздрава размещено много информационных материалов (буклеты, листовки, ролики социальной рекламы), направленных на отказ от курения. Все желающие могут свободно использовать их в своей работе.

Главный врач Минского областного клинического центра "Психиатрия-наркология" Алексей Александров напомнил, что, по данным STEPS-исследования, проведенного в 2016 году, средний возраст начала курения для мужчин - 16,9 лет. Профилактические мероприятия стоит планировать с учетом этой информации, заметил он.

Несмотря на то, что реклама табака в стране запрещена, большое влияние на подростков оказывает социальное окружение, которое курит, а это каждый второй мужчина республики. "Это тот пример, который оказывает значимое социальное давление. Поэтому отказ взрослых от курения - способ уменьшить социальное воздействие на молодых людей, которые еще не начали курить, но смотрят на своих родителей, соседей, друзей", - сказал Алексей Александров.-0-