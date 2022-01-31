Минздрав призвал желающих попасть в поликлиники не стремиться к открытию, чтобы не создавать очереди

31 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав призвал желающих попасть в поликлиники распределять время и не стремиться к их открытию, чтобы не создавать очереди, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Кроткова, передает корреспондент БЕЛТА.

Сейчас очередей в поликлиниках нет, они были с самого утра к моменту открытия и в большей степени были связаны с желанием пациентов пройти лабораторное тестирование.

"Следует распределять время и не стремиться попасть в поликлинику к открытию, чтобы не создавать очереди", - сказала Елена Кроткова.

Первый заместитель министра опровергла, что очереди были связаны с нехваткой врачей. "Медработники также болеют инфекцией. Но эти очереди никак не связаны с отсутствием врачей, потому что в каждом медицинском учреждении заболеваемость отслеживается и разработаны планы работы при различных уровнях обращаемости, чтобы не допустить недостатка кадров", - отметила Елена Кроткова.

Она подчеркнула, что среди медработников на сегодня сложился один из самых высоких уровней вакцинации, потому что риск заболеть коронавирусной инфекцией у них, несмотря на достаточность средств защиты, более высок. Поэтому формы заболевания среди медработников достаточно легкие, что позволяет им через пять дней вернуться в строй.

Если говорить о Минске, где рост заболеваемости наиболее высок, здесь на прошлой неделе были привлечены интерны. С сегодняшнего дня в качестве волонтеров начинают работу более 700 студентов. Позже будет привлечено еще больше будущих медиков для работы в колл-центрах, выполнения технических заданий. Кроме того, приостановлены курсы повышения квалификации, чтобы медработники могли вернуться на свои рабочие места.

"Поэтому никакой паники среди населения быть не должно, - сказала Елена Кроткова. - Но если нет срочности в плановой помощи, такое пожелание к населению: спланировать свой поход в поликлинику не в самый подъем заболеваемости".

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