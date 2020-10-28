Минздрав: прорабатывается дополнительная поставка французской вакцины против гриппа

28 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Вопрос дополнительной поставки французской вакцины против гриппа прорабатывается, сообщила журналистам начальник отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

Несмотря на то, что платные вакцины в этом году заказаны в большом количестве, из-за очень высокого спроса они быстро закончились. "Что касается платных вакцин, их закупает каждая организация здравоохранения в соответствии со спросом предыдущих лет. В этом году многие поликлиники заказали их больше, но спрос оказался еще выше", - сказала Инна Карабан.

Сейчас прорабатывается вопрос о дополнительной поставке французской вакцины "Ваксигрипп". "Вместе с тем поставщик проинформировал, что может ее завезти в конце ноября. Вероятнее всего, к этому времени вакцинироваться сможет какое-то ограниченное количество людей. Уровень заболеваемости COVID-19, острыми респираторными инфекциями растет, и вероятность того, что к концу ноября можно быть здоровым, чтобы вакцинироваться, очень низкая", - отметила начальник отдела.

"Более конкретно ответить, будет вакцина или нет, пока не могу. Вопрос о ее поставке в более ранние сроки "Белфармация" еще прорабатывает. Но, судя по всему, производитель не может поставить ее раньше", - добавила Инна Карабан.

Вместе с тем в стране есть бесплатная вакцина российского производства "Гриппол Плюс". Ее использовали при вакцинации сотрудники Минздрава и многих других министерств, проявившие интерес к вакцинации. Начальник отдела добавила, что за те годы, что российская вакцина используется в Беларуси, на нее не было нареканий. "У нас достаточно высокий уровень вакцинации, в том числе этой вакциной. По результатам мониторинга в пределах 98% людей, которые заболели, не были привиты. Я думаю, это доказательство того, что вакцина работает", - сказала она.

Более того, по данным многих публикаций, вакцинация современными адъювантными вакцинами сопровождается не только формированием специфических антител к штаммам вируса гриппа, но и ранней активацией клеточных механизмов противовирусного иммунного ответа. "За счет этого клеточного звена иммунитета у нас формируется защита против других респираторных вирусов. Не исключено, что против коронавируса в том числе, потому что он тоже входит в группу респираторных вирусов", - добавила заведующая отделением иммунопрофилактики ГУ "Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья" Вероника Высоцкая.-0-