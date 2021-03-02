ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Вторник, 2 марта 2021
Минск Сплошная облачность +2°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
09:20 Еврокомиссия до конца марта представит проект "зеленого паспорта" В мире
09:20 На пр.Независимости в Минске столкнулись две легковушки и маршрутка Происшествия
09:14 В Смолевичском районе девочка застряла ногой в батарее Происшествия
08:59 Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства Общество
08:47 Беларусь и Европейская федерация двусторонних торговых палат обсудили перспективы сотрудничества Политика
08:26 Илон Маск возглавил рейтинг богатейших людей планеты по версии издания Hurun Калейдоскоп
08:19 Сборная Беларуси встретится с Казахстаном в квалификации ЧЕ по мини-футболу Спорт
08:16 Выпускник Королевской Бирмингемской консерватории Андрей Иванов даст концерт в Витебске Афиша
08:11 Солигорский "Шахтер" и борисовский БАТЭ сыграют в матче за футбольный Суперкубок Спорт
07:54 В Гродно начинает работу областная школа педагогического лидера Регионы
07:40 Twitter будет помечать сообщения с дезинформацией о вакцинах от коронавируса Технологии
07:34 Профилактическая акция "День трезвости" пройдет в Бобруйске Регионы
07:30 В Гродно из задымленной квартиры спасли мужчину Происшествия
07:21 Минский зоопарк перешел на весенний режим работы Регионы
07:18 Электронные ярмарки вакансий проведут в Бресте, Пинске и Ивановском районе Регионы
07:09 Женским образам в искусстве посвящена выставка в Гомеле Культура
07:00 Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА Общество
07:00 Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup Общество
00:48 Около 550 мигрантов были спасены в центральной части Средиземного моря за три дня В мире
00:08 Сильные дожди привели к наводнениям в США В мире
01.03.21
01.03.21 23:23 В Турции автомобиль скатился в пропасть - пострадали пять человек В мире
01.03.21 22:38 На Сицилии из-за пробудившегося вулкана Этна города покрываются вулканическим пеплом В мире
01.03.21 21:59 ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам Общество
01.03.21 21:58 В мире за сутки выявили более 347 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире
01.03.21 21:55 КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах Общество
01.03.21 21:51 Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич Общество
01.03.21 21:45 В Турции начался процесс нормализации после введенных из-за COVID-19 ограничений В мире
01.03.21 21:36 Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН Общество
01.03.21 21:32 Специалисты инфолинии Белорусского Красного Креста приняли более 2 тыс. звонков Общество
01.03.21 21:26 Трещину в модуле МКС планируют залатать смолой из хвои Технологии
Все новости
Все новости
Общество
02 марта 2021, 08:59

Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства

Фото из архива
Фото из архива

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на перечень лекарства повседневного спроса находятся на постоянном контроле Минздрава, МАРТ и других органов госуправления. Совместно с профсоюзом и другими заинтересованными проводятся мониторинги ситуации по ценам. Информация об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко размещена в Тelegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Вся работа направлена на максимальное удовлетворение потребностей населения и организаций здравоохранения в лекарствах.

Основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%. Поэтому специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен. "Например, представительство компании Bayer AG (Германия) информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: Ксарелто 10 мг №30 - на 35%; Ксарелто 2,5 мг №56 - на 25%. Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь, начиная с марта", - рассказал Дмитрий Чередниченко.

Минздрав также активно предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

"Например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, а также задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением порядка взимания НДС, РУП "Белфармация" было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках по старым, сформированным до 1 января 2021 года, ценам", - рассказал замминистра. По его словам, госпредприятие также планирует сохранить доступные цены на широкий перечень лекарственных средств за счет внутренних резервов. В частности, розничные цены на некоторые лекарственные средства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. Работа в этом направлении продолжается. Снижаются применяемые надбавки, а в аптечной сети предоставляются скидки до 10%.

В Минздраве напомнили, что с 23 февраля постановлением Совмина №100 введены ограничения по росту цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости. В аптечных сетях запрещено поднимать цены по сравнению с их уровнем, сформированным на 24 февраля 2021 года, а с 1 марта 2021 года - не более, чем на 0,2% в месяц. Различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2019-2020 годов.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
лекарства Министерство здравоохранения переговоры цены
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Брифинг о правовых актах в области ядерной и радиационной безопасности пройдет сегодня в БЕЛТА
Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup
ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам
Фото из архива КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах
Дмитрий Пиневич. Фото из архива Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич
Фото из архива Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН
Главное
Александр Лукашенко Лукашенко: надо выработать в глобальном плане политику ценообразования
За сутки в Беларуси зарегистрирован 961 пациент с COVID-19, выписаны 667
Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства
КГК внедрит механизм приема от работников сообщений о зарплатах в конвертах
Топ-новости
Картина дня: Лукашенко о ценах и зарплатах в конверте, месячник по уборке и гонка Minsk Ski Cup
Лукашенко присвоил генеральские звания силовикам и новому президенту НОК
Здравоохранение Беларуси готово к третьей волне COVID-19 - Пиневич
Виктор Лукашенко освобожден от должности помощника Президента по национальной безопасности
Беларусь и Армения на взаимной основе изменят правила регистрации граждан
МАРТ утвердил регламент работы комиссии по вопросам госрегулирования ценообразования
РЕПОРТАЖ: В Минск пришла весна
Более 40,5 тыс. мониторингов провели инспекторы по охране труда профсоюза медиков в 2020 году
Необходимо ценить мир и спокойствие на улицах белорусских городов - Кубраков
Финансирование пенсий и пособий в январе-феврале 2021 года выполнялось полностью и в срок - ФСЗН
Транспорт, приватизация общежитий, детские площадки - Мартынюк провел прием граждан
ЮНИСЕФ в Беларуси предлагает отправлять открытки за пожертвования в помощь детям-инвалидам
Культурно-образовательный проект "Год народного единства" стартует 2 марта в БГУ
Писатель и война: в Минске прошел творческий вечер к юбилею Кондрата Крапивы
Руководители госорганов проведут в марте приемы граждан в Совмине
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Специальный репортаж Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда" Год народного единства Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.