Минздрав проводит переговоры с производителями о снижении цен на некоторые лекарства

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цены на перечень лекарства повседневного спроса находятся на постоянном контроле Минздрава, МАРТ и других органов госуправления. Совместно с профсоюзом и другими заинтересованными проводятся мониторинги ситуации по ценам. Информация об этом со ссылкой на замминистра здравоохранения Дмитрия Чередниченко размещена в Тelegram-канале Минздрава, сообщает БЕЛТА.

Вся работа направлена на максимальное удовлетворение потребностей населения и организаций здравоохранения в лекарствах.

Основной составляющей в розничной цене лекарственного средства является цена производителя, которая составляет от 72% до 97%. Поэтому специалисты Минздрава ведут переговоры напрямую с производителями по снижению уровня цен. "Например, представительство компании Bayer AG (Германия) информировало Минздрав о принятом решении о снижении контрактных цен для Беларуси на лекарственные средства: Ксарелто 10 мг №30 - на 35%; Ксарелто 2,5 мг №56 - на 25%. Сниженные цены будут применяться для всех поставок данных позиций в Беларусь, начиная с марта", - рассказал Дмитрий Чередниченко.

Минздрав также активно предлагает различные меры по сдерживанию цен на лекарственные средства и выступает за эффективное расходование денежных средств в учреждениях здравоохранения.

"Например, учитывая социальную значимость фармацевтических товаров и медицинских изделий для населения, а также задачу по недопущению резкого роста цен в связи с изменением порядка взимания НДС, РУП "Белфармация" было принято решение о реализации остатков лекарственных средств, изделий медицинского назначения, находящихся в аптеках по старым, сформированным до 1 января 2021 года, ценам", - рассказал замминистра. По его словам, госпредприятие также планирует сохранить доступные цены на широкий перечень лекарственных средств за счет внутренних резервов. В частности, розничные цены на некоторые лекарственные средства уменьшены за счет уменьшения торговой и оптовой надбавок, а также стоимости приобретения. Работа в этом направлении продолжается. Снижаются применяемые надбавки, а в аптечной сети предоставляются скидки до 10%.

В Минздраве напомнили, что с 23 февраля постановлением Совмина №100 введены ограничения по росту цен на 50 наименований лекарственных средств первой необходимости. В аптечных сетях запрещено поднимать цены по сравнению с их уровнем, сформированным на 24 февраля 2021 года, а с 1 марта 2021 года - не более, чем на 0,2% в месяц. Различия розничных цен в аптеках носят объективный характер и зависят от цены производителя, периода поступления лекарственного средства в аптеку, наличия в аптеке остатков, закупленных ранее. Значительная доля лекарственных средств, находящихся в реализации, поступала в аптеки и на аптечные склады на протяжении 2019-2020 годов.-0-