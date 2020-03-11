Минздрав: проводятся дописследования по коронавирусу у пациентки в Гродно

11 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проводятся дополнительные исследования по коронавирусу у пациентки областной инфекционной больницы в Гродно, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В пресс-службе отметили, что при отсутствии клинических данных у женщины был получен положительный лабораторный результат на COVID-19. Она приехала из Италии и сама обратилась за медицинской помощью.

"Никаких проявлений респираторной инфекции не наблюдается. Гражданка Беларуси сдала тест еще на границе, так что все ее контакты первого уровня выявлены", - проинформировали в Минздраве.

На данный момент в учреждениях здравоохранения Беларуси с диагнозом COVID-19 находятся 12 пациентов. Коронавирус сегодня диагностировали у трех человек в Минске, Гродно и Гомеле.

Как сообщалось, при лабораторном контроле в Национальном аэропорту Минск у белоруса, вернувшегося из Португалии, был взят анализ и получен положительный тест на РНК коронавируса COVID-19. РНПЦ эпидемиологии и микробиологии проводит углубленный повторный лабораторный контроль анализов этого гражданина. Пациент госпитализирован в Гомельскую областную инфекционную клиническую больницу. На данный момент его состояние удовлетворительное. Госпитализируются также пациенты первого уровня (граждане, которые приехали вместе с ним из-за границы, а также те, кто был рядом с ним в самолете). Учитывая, что тест проведен при въезде в страну, угроза дальнейшего распространения оценивается как минимальная.

Уточняющая диагностика проводится и у одного из пациентов в Минске, который прибыл из Германии и при прохождении границы скрыл факт пребывания в Северной Италии.

Все пациенты с диагнозом COVID-19 находятся сегодня в учреждениях здравоохранения. У всех состояние удовлетворительное, температуры и других клинических проявлений болезни нет. Трое готовятся к выписке. Они признаны излеченными от коронавирусной инфекции. У студента из Ирана получен третий отрицательный результат теста. У двух пациентов, с которыми он близко контактировал, также получены отрицательные результаты.

Минздрав настоятельно просит всех возвращающихся в страну граждан информировать специалистов, работающих в зонах пограничного контроля, о своем пребывании в эпидемически неблагоприятных районах. И призывает после любой заграничной поездки, по возможности, первые 14 дней ограничить число контактов. В случае появления респираторной инфекции вызвать скорую медицинскую помощь, при этом по телефону обязательно нужно сказать, какие страны посещали.-0-

Минздрав подтверждает еще два случая заражения коронавирусом в Беларуси Таким образом, на текущий момент общее количество подтвержденных случаев в нашей стране - 11. Все пациенты с диагнозом COVID19 находятся в учреждениях здравоохранения.