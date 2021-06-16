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16 июня 2021, 20:53

Минздрав рассказал о результатах оценки популяционного иммунитета населения к COVID-19

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Фото из архива
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16 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На сайте Министерства здравоохранения представлены предварительные результаты сероэпидемиологического исследования по оценке популяционного иммунитета населения к COVID-19, которое Минздрав Беларуси проводил совместно с Роспотребнадзором, сообщает БЕЛТА.

На 15 июня результаты исследования постинфекционного иммунитета получены у 99,6% участников, поствакцинального иммунитета - у 97,4%, указавших в анкете, что они привиты против COVID-19 вакциной "Спутник V". У 92% участников, привитых против COVID-19, выявлены защитные поствакцинальные антитела.

27% серопозитивных участников, у которых выявлены постинфекционные антитела к вирусу SARS-CoV-2, в анкетах указали, что не болели коронавирусом. Это значит, что они могли перенести заболевание в легкой или бессимптомной форме.

"По предварительным данным, постинфекционная серопозитивность к вирусу SARS-CoV-2 среди населения Беларуси составила 38,4% и находилась в диапазоне от 34,1% в Минской области до 42,1% в Гродненской", - сообщили в Минздраве. Для сравнения: в различных регионах России этот показатель варьировался в пределах 29-80%.

Таким образом, предварительный общий уровень коллективного иммунитета (суммарно постинфекционного и поствакцинального) обследованной популяции составил 47,4%, что недостаточно для сдерживания активной циркуляции вируса. Поэтому, отметили в Минздраве, значимое влияние на эпидситуацию будут оказывать неспецифические меры, например ограничительные мероприятия (самоизоляция), соблюдение дистанции, использование средств защиты органов дыхания (масок). Также будет продолжена вакцинация населения против COVID-19.

"Особенно важны эти рекомендации в условиях риска завоза и распространения в Беларуси более контагиозных вариантов SARS-CoV-2. Например, варианта Delta, впервые выявленного в Индии", - резюмировали в Минздраве.-0-

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