Минздрав рассказал о здоровье белорусских граждан, пострадавших в ДТП в Смоленской области

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рассказал о состоянии здоровья белорусских граждан, пострадавших в дорожно-транспортном происшествии в Смоленской области, сообщает БЕЛТА.

"Как сообщают специалисты Республиканского центра организации медицинского реагирования Министерства здравоохранения Беларуси, в результате ДТП пострадало 16 человек. Все пострадавшие осмотрены специалистами скорой медицинской помощи и доставлены в приемное отделение Сафоновской центральной районной больницы", - отметили в пресс-службе Минздрава.

После детального осмотра пострадавших госпитализированы 11 человек (граждане Беларуси). Из них три пациента находятся в реанимационном отделении (один в тяжелом состоянии, одного сразу же прооперировали, один - с сочетанной травмой грудной клетки). Еще восемь пациентов - в травматологическом отделении с травмами различной степени тяжести.

"В ближайшее время планируется приезд консультантов из Смоленской областной клинической больницы для решения вопроса о необходимости перевода пациентов", - добавили в пресс-службе.

Столкновение пассажирского микроавтобуса и контейнеровоза произошло сегодня в 6.35 в Смоленской области (Россия).-0-