В ДТП с микроавтобусом под Смоленском пострадали 13 граждан Беларуси

15 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Пассажирский микроавтобус, перевозивший граждан Беларуси, столкнулся с грузовиком на трассе М1 "Беларусь" в Сафоновском районе Смоленской области. В результате госпитализированы 13 человек, один из них - в крайне тяжелом состоянии, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Смоленской области.

"Сегодня утром в Сафоновском районе на 298-м км трассы М1 "Беларусь" произошло дорожно-транспортное происшествие с участием пассажирского микроавтобуса, в котором находились 20 человек. По предварительным данным, в результате ДТП пострадали и госпитализированы 13 человек. Все они граждане Республики Беларусь", - говорится в сообщении.

Уточняется, что состояние десяти пострадавших оценивается как средней тяжести, двое - в тяжелом состоянии, один - в крайне тяжелом.-0-

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