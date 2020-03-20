Минздрав разоблачил очередную журналистскую "сенсацию" о смерти от коронавируса в Беларуси

20 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. На очередном интернет-ресурсе сегодня опубликована статья о том, что в Витебске умерла женщина от коронавирусной инфекции. Минздрав разоблачил эту журналистскую "сенсацию". Подробности БЕЛТА сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минздраве констатировали, что за последние две недели это уже четвертая смерть от журналистов. Вначале они "похоронили" известного предпринимателя, потом девушку в Гродно, затем в мужчину в Лепеле. И вот - новая сенсация...

В связи с тем, что муж умершей дал интервью журналисту и посчитал необходимым перечислить все ее болезни, в Минздраве вынуждены подтвердить, что, действительно, эта пациентка была госпитализирована в учреждение здравоохранения Витебска 15 марта. "Из эпиданамнеза стало понятно, что женщина никуда из страны не выезжала. Поступала она с первичным диагнозом "пневмония", температура была в течение недели. В анамнезе - диабет, артериальная гипертензия, хронический бронхит и повышенная масса тела. В связи с тем, что ей при поступлении был выставлен диагноз "пневмония", врачи, выполняя приказ Минздрава (все пневмонии типируются на коронавирус), взяли у нее мазок. Такой же анализ было предложено сдать ближайшим родственникам", - рассказали в пресс-службе.

"На следующий день пришел отрицательный результат на коронавирус у пациентки. Ближайшие родственники получат результаты на следующей неделе. Министерство здравоохранения, конечно же, приносит свои соболезнования мужу и родственникам усопшей. Это тяжелая утрата", - подчеркнули в пресс-службе.

В связи с тем, что сейчас больница перепрофилирована на работу с острыми пневмониями и вирусными инфекциями, сотрудники, согласно приказу, обязаны обследоваться раз в две недели. Обязательный карантин ни муж, ни другие родственники (учитывая, что они были на похоронах) не обязаны соблюдать.

"А сейчас хотим спросить у тех любителей похайповать, которые разместили "бегом-бегом" статьи на интернет-ресурсах: "Зачем?" Почему Министерство здравоохранения вынуждено раскрывать диагнозы пациентов только лишь затем, чтобы журналисты и блогеры удостоверились, что это обычное людское недомыслие и незнание?", - задались вопросом в Минздраве. При этом в пресс-службе напомнили: для того чтобы выставить диагноз, правильно соблюдать нормы санэпидрежима и спокойно делать свою работу, врачи учатся шесть лет.

В последние два месяца представители Министерства здравоохранения выступают в СМИ каждый день. "Мы постоянно говорим о том, что у нас введено обязательное типирование (мазок) на коронавирус для всех средних и тяжелых пневмоний. Для всех! Мы обязаны это сделать - проверить пациента и его родственников. Это обычная врачебная процедура. Да, ситуация в мире тяжелая. Да, у нас действительно есть несколько пациентов с клиническими проявлениями, а большинство - без симптомов, но с выставленным диагнозом COVID-19. Но паника в журналистско-блогерской среде категорически мешает нам работать!" - констатировали в Минздраве.

В пресс-службе выражают недоумение, почему некоторые белорусские журналисты и блогеры так ждут смерти людей от вирусов. А медики при этом, вопреки всем законам этики, деонтологии, права, вынуждены оправдываться и вместо обычной каждодневной работы ждать очередной "смерти".-0-