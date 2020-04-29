Минздрав разработал памятку для пациентов с бессимптомным или легким течением COVID-19

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав разработал памятку для пациентов, которые находятся дома в связи с бессимптомным или легким течением COVID-19, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу министерства.

В Минздраве пояснили, что дома могут находиться только пациенты с бессимптомным или легким течением заболевания, младше 55 лет, не имеющие хронических заболеваний, которые обычно усугубляют течение любой вирусной инфекции - сахарный диабет, хроническая сердечная недостаточность, бронхиальная астма и др. Врач обязательно принимает во внимание, есть ли у человека возможность обслуживать себя самостоятельно или с помощью родственников. Важно, чтобы жилищные условия позволяли жить изолировано, в том числе и от совместно проживающих родственников. В сельской местности учитываются реальное время прибытия скорой медицинской помощи и территориальная близость организации здравоохранения.

Если врач принял решение, что пациент может лечиться дома, ему предложат подписать информированное согласие. Будет назначено лечение.

Дома должны быть термометр (норма температуры тела 36,7 градуса), часы с секундной стрелкой для измерения пульса и частоты дыхания (в возрасте 15-50 лет норма - 60-85 ударов в минуту, в возрасте от 50 и старше - 70-90 ударов в минуту), тонометр (норма 120/80 мм.рт.с. до 140/90 мм.рт.с.), пульсоксиметр (если есть), при подтвержденной пневмонии диагностику обязательно проводит медработник поликлиники на дому, работающий телефон. В обязательном порядке при наличии сопутствующих заболеваний дома нужно иметь все базовые препараты для лечения основных заболеваний.

Через каждые три часа (если есть необходимость - чаще) необходимо проводить измерение основных показателей здоровья: температуры, частоты дыхания, пульса, артериального давления (при наличии болезней системы кровообращения), пульсоксиметрии.

Медработники будут звонить пациенту каждый день. Несколько раз за время больничного его посетят на дому. В Минздраве отметили, что все медработники при посещении пациентов с COVID-19, а также во время работы в учреждении здравоохранения обязаны использовать средства индивидуальной защиты.

Если состояние пациента ухудшается, его госпитализируют в больницу для лечения под наблюдением врачей.

Подробная памятка размещена на сайте Минздрава.-0-