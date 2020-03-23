Минздрав рекомендует приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики COVID-19

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минздрав рекомендует всем приезжающим в Беларусь самоизолироваться для профилактики распространения COVID-19, сообщила журналистам заместитель начальника отдела гигиены, эпидемиологии и профилактики Минздрава Инна Карабан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Всем приезжающим из зарубежных стран, в которых они находились на отдыхе или в командировке, рекомендуем самоизоляцию", - сказала Инна Карабан. В пунктах пропуска на границе таким людям выдают соответствующие памятки, они подписываются, что гарантируют выполнение всех правил в полном объеме. В памятках указано, что временно не стоит посещать родственников, работу, нужно ограничить контакты даже в своей семье, а при возможности полностью изолироваться.

Кроме того, рекомендуется такая мера, как социальное дистанцирование. В этом случае нет запрета на посещение улицы, парка. Вместе с тем во время прогулок нужно соблюдать дистанцию в 1-1,5 м друг от друга, чтобы не было распространения инфекции. "Вирусные частицы в капельках слюны или выделениях при кашле, чихании или даже разговоре распространятся в основном на такое расстояние", - уточнила Инна Карабан. Такое социальное дистанцирование позволит избежать заражения окружающих.

Людям с признаками острой респираторной инфекции и вовсе нужно оставаться дома. "Люди должны оставаться дома, учитывая развитие ситуации в окружающих нас странах. Если такой возможности нет, нужно носить маску", - добавила замначальника отдела.-0-