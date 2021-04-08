Минздрав: сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19

8 апреля, Калинковичи /Корр. БЕЛТА/. Сфера здравоохранения готова к третьей волне COVID-19. Об этом сообщил журналистам министр здравоохранения Дмитрий Пиневич на открытии кабинета КТ в Калинковичской ЦРБ, передает корреспондент БЕЛТА.

Дмитрий Пиневич подчеркнул в этой связи важность профилактики: соблюдения социального дистанцирования, масочного режима, обработки рук. "Важно придерживаться этих рекомендаций не только в поликлиниках и больницах, но и в местах общего пользования: транспорте, магазинах, торговых центрах и др.", - добавил он.

Второй важный компонент, по словам министра, - вакцинация. "Вакцина поступает, и ее объемы будут увеличиваться. Призываю всех к вакцинации. В лечебных учреждениях открыты специальные пункты, идет запись", - рассказал Дмитрий Пиневич.

У руководителя сферы на данный момент нет беспокойства по поводу обеспечения учреждений и населения СИЗами и другими средствами, включая антисептики. По понедельникам в 8.30 каждый регион уточняет ситуацию с запасами необходимого. Сейчас они рассчитаны на 2-2,5 месяца и постоянно пополняются. "Минимум раз в неделю в каждой области сверяем часы со всеми районами по видеоселектору. Необходимые препараты также есть, кислородное хозяйство работает, все держим на контроле. Но повторюсь: каждый из нас должен ответственно относиться к своему здоровью, а также беречь друг друга, в особенности родителей", - отметил министр здравоохранения.-0-