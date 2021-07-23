Минздрав скорректировал подходы к надбавкам за работу в условиях COVID-19

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения по согласованию с Республиканским комитетом Белорусского профсоюза работников здравоохранения скорректировало подходы к установлению надбавки за работу в условиях инфекции COVID-19 с учетом складывающейся эпидемиологической обстановки, уровня заболеваемости и вакцинации работников здравоохранения. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Приказом Минздрава №892 от 20 июля 2021 года внесены изменения в методические рекомендации по применению указа №131 от 16 апреля 2020 года "О материальном стимулировании работников здравоохранения".

В пресс-службе обратили внимание, что из рекомендаций исключен пункт о применении расчета "треть отработанных часов и (или) смен в условиях инфекции" для установления надбавки в полном объеме за все отработанное время. Этот пункт отменяется с 1 августа 2021 года.

Например, врач-терапевт отработал 160 часов (20 рабочих дней или смен). Из них в течение 7 рабочих дней (смен), что составляет более трети отработанного времени, продолжительностью 8 часов, оказывал медицинскую помощь пациентам с COVID-19 на протяжении 1-2 часов в день. Надбавка по указу №131 устанавливается за 7 рабочих дней (смен), т.е. за 56 часов (7 смен по 8 часов), а не за все отработанное время (160 часов).

При этом отмечается, что устанавливается и выплачивается надбавка по указу №131 за рабочие дни (рабочие смены). Оплата производится раздельно по каждой строке табеля учета рабочего времени - работе по основной должности, работе сверх нормы рабочего времени, работе на условиях совместительства, во время которых произошел контакт с пациентом с диагнозом COVID-19, что подтверждено первичной медицинской документацией.

Руководителям организаций здравоохранения необходимо продолжить работу по рациональной расстановке кадров и минимизации (без ущерба для количества) работников, привлекаемых к оказанию медицинской помощи пациентам с COVID-19.

В пресс-службе также обратили внимание, что все методические письма Минздрава по вопросу установления надбавки по указу №131 с учетом трети отработанных часов и (или) смен работы в условиях инфекции COVID-19 утрачивают силу с 1 августа 2021 года.-0-