Минздрав: снижение заболеваемости COVID-19 позволяет обратно перепрофилировать часть коек

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Снижение заболеваемости COVID-19 позволяет обратно перепрофилировать часть коек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

"На этой неделе в регионах Беларуси постепенно улучшается эпидемиологическая обстановка. Отмечается тенденция снижения заболеваемости COVID-19, хотя при этом есть незначительный рост острых респираторных инфекций. Положительные прогнозы развития ситуации позволяют продолжить поэтапное перепрофилирование коек в больницах страны", - отметили в пресс-службе.

В Брестской области продолжается поэтапный выход из работы в качестве инфекционных Лунинецкой, Ивацевичской и Ганцевичской центральных районных больниц. Проводятся дезинфекционные мероприятия в освободившихся отделениях и палатах, в течение ближайшей недели планируется начало работы этих учреждений в обычном режиме. Пациенты, у которых выявляют инфекцию COVID-19, направляют в межрайонные центры.

В Витебской области продолжается перепрофилирование отделений в структуре центральных районных и городских больниц. Принимать пациентов по профилю начали Шумилинская центральная районная больница и Витебский областной диагностический центр.

В Гродно ранее к обычному режиму работы вернулась городская клиническая больница №3. Также в полном объеме по профилю работает 4-я городская клиническая больница. Здесь принимают пациентов кардиологического, гинекологического и других профилей, работают по экстренной хирургии. Сейчас дезинфекция и другие подготовительные мероприятия проводятся в отделениях Университетской клиники.

Дополнительно возвращена в обычный режим функционирования часть отделений в Мозырской городской поликлинике.

Что касается Минска, то на этой неделе открылись для профильного приема пациентов отделения в 3-й городской клинической больнице им. Е.В.Клумова (планируется, что с 15 февраля вся клиника будет работать в обычном режиме), отделения хирургии, ЛОР и реанимации в 4-й городской клинической больнице имени Н.Е.Савченко.-0-

За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014 Всего с начала пандемии в Беларуси были зарегистрированы 261 859 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 250 078 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19.