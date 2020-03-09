Минздрав: состояние четверых пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" стабильно тяжелое

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состояние четверых пострадавших в ЧП на "Беларуськалии" стабильно тяжелое, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"В выходные дни четырем пострадавшим в Солигорском ЧП, которые находятся в Больнице скорой медицинской помощи, были проведены по две операции. На сегодняшний день состояние всех - стабильное тяжелое. Пострадавшему, который был госпитализирован в РНПЦ травматологии и ортопедии, также проведена операция. Сегодня он будет из реанимации переведен в отделение", - рассказали в пресс-службе.

Как сообщалось, ЧП в шахте "Беларуськалия" произошло 4 марта. По предварительной информации, подземная машина для перевозки пассажиров столкнулась с целиком горной выработки. В результате водитель автомобиля от полученных травм скончался в учреждении здравоохранения, пострадали также работники, находившиеся в транспортном средстве. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. -0-