Минздрав: темпы вакцинации против COVID-19 нарастают

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Темпы вакцинации против COVID-19 нарастают, заявила журналистам первый заместитель министра здравоохранения Елена Богдан, передает корреспондент БЕЛТА.

"Темпы вакцинации нарастают. Это очень радует. У нас есть регионы, которые приближаются к 35% привитого населения. Мы считаем от общего населения, не вычленяя детей. Есть поликлиники в Минске и регионах, которые привили более 50% населения старшего возраста и населения, имеющего хронические заболевания. На сегодня самая главная наша задача - вакцинирование", - сказала Елена Богдан.

Поскольку в условиях вакцинации страна живет около 9 месяцев, стартует ревакцинация. "Вчера министр подписал приказ об изменении подходов к ревакцинации. Если наши первоначальные рекомендации были 9-12 месяцев (ревакцинироваться через 9-12 месяцев после первичной вакцинации. - Прим. БЕЛТА), то на сегодня с учетом развития эпидобстановки, анализа тех пациентов, которые вакцинированы, это 6 месяцев - год. Все будет зависеть от общего состояния здоровья, наличия или отсутствия хронических заболеваний (это уязвимые контингенты или нет)", - отметила первый замминистра.

"Сегодня нет человека, который бы не обсуждал вопрос вакцинации. Какие бы мнения ни были, специалисты понимают, что единственная возможность остановить эту эпидемию, остановить тяжелые заболевания, наполняемость коек реанимации и использование высокотехнологичных методов (ИВЛ, а в отдельных случаях ЭКМО) для пациентов, которые больны COVID-19, - это вакцинация", - заметила Елена Богдан.

Что касается масочного режима, люди не стали меньше носить маски. "Мы видим, что люди нас слышат. Носят маски в общественных местах: в транспорте, на массовых мероприятиях", - сказала она, добавив, что на улице, где соблюдается безопасное расстояние друг от друга, носить маски не нужно.

Более того, для поддержки вакцинации объединились общественные организации. Проходит акция "COVID-патруль", участники которой начали с того, что раздавали маски в торговых центрах тем людям, которые были без них. Теперь молодежь раздает буклеты и флаеры с информацией.

Первый замминистра заметила: важно максимально правильно, корректно и полно донести до населения информацию о том, что сегодня нужно сделать для защиты себя и своих близких. "Вакцинируйтесь, вакцинируйте своих близких. Беременные, те супружеские пары, которые еще мечтают, планируют рождение детей, также должны обязательно вакцинироваться", - заключила она.-0-

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