Косинец: уровень оказания плановой медпомощи не снизится

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси не допустят снижения плановой консультативной помощи, заявил журналистам помощник Президента Александр Косинец, передает корреспондент БЕЛТА.

На совещании у главы государства о работе здравоохранения в условиях пандемии коронавирусной инфекции 19 октября было дано поручение - незамедлительно восстановить оказание плановой консультативной и лечебной помощи, поскольку она в большинстве регионов была свернута. Буквально в течение двух суток областные исполнительные комитеты разработали планы по восстановлению оказания плановой консультативной помощи больным.

Как отметил Александр Косинец, в районных, городских поликлиниках и больницах коечный фонд занят для оказания помощи больным с коронавирусной инфекцией. Это особенно касается анестезиолого-реанимационных отделений, где проводится искусственная вентиляция легких, заняты наркозные аппараты. Естественно, там располагать пациентов, оперированных в плановом порядке, ни в коем случае нельзя. "В этой связи мы задействуем третий и четвертый уровни - это областные больницы и республиканские научно-практические центры. Помощь в области онкологии, кардиологии, травматологии, неврологии и нейрохирургии, педиатрии, акушерства и гинекологии, плановая стоматология - это будет оказываться в полном объеме. Более того, на сегодня мы проводим корректировку этих планов", - сказал помощник Президента.

По его словам, предварительно пациент должен будет сдать анализ на ПЦР, чтобы была полная уверенность, что у него нет коронавирусной инфекции.

Вместе с тем, заметил Александр Косинец, например, Гродненская область и не сворачивала оказание плановой медпомощи. "Они демонстрируют и коечный фонд, который будет задействован для оказания плановой помощи, и каким образом будет оказание консультативной помощи в поликлиниках", - сказал он. Аналогичная ситуация в Минской области, что показало вчерашнее посещение главой государства Минской областной клинической больницы, в которой продолжается оказание плановой хирургической помощи.

"Суть вопроса заключается в следующем: если сегодня ограничить данный вопрос, а он лежит в рамках организации и управления, мы можем иметь очень большие проблемы и последствия. Соматические заболевания в случае появления осложнений могут приводить к значительным летальным исходам", - отметил помощник Президента.

Например, у пациента с грыжей, который занят тяжелым физическим трудом, повышение внутрибрюшного давления приведет к выходу в грыжевой мешок содержимого, ущемлению кишки и в конечном итоге может развиться перитонит в терминальной стадии, летальность при этом составляет 80-100%. "Хронический калькулезный холецистит, обострение. Каждый раз его нужно рассматривать как острый холецистит. Перфорация желчного пузыря может вызвать и перитонит, и различные осложнения - холангиты, гепатиты, что опять-таки сопряжено с количеством летальных исходов на 50% и более", - пояснил Александр Косинец.

Он привел пример и банального варикозного расширения вен нижних конечностей, которое называют варикозной болезнью. "Случайный удар - механическая травма, тромбофлебит, тромбоэмболии легочной артерии - также крайне высокая летальность, колеблющаяся от 50% до 80%. То есть в сотни раз превышающая риск летальных исходов после коронавирусной инфекции", - заметил он.

Поэтому на сегодня в Беларуси будут максимально освобождать от занятости отделения анестезиологии и реанимации областных больниц, создавая прежде всего и кислородные точки, и оставляя аппараты ИВЛ в районных, городских больницах. Туда будут выезжать усиленные бригады специалистов медицинских университетов, центров, оказывая помощь больным с коронавирусной инфекцией. Точно такие же бригады при необходимости будут выезжать и в районы, городские центры и забирать на себя пациентов в областные больницы, онкодиспансеры, кардиологические диспансеры, республиканские научно-практические центры.

"Мы весь этот процесс сбалансируем, выведем на такой уровень, который бы не позволил в итоге иметь осложнения или же дальнейшее развитие заболевания, приводящее к существенному ухудшению качества жизни пациентов. Это касается всех без исключения направлений. Ни в коем разе не допустим снижения плановой консультативной помощи. Поручение главы государства будет выполнено", - заключил помощник Президента.-0-

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