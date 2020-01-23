Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения подтвердили, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована вернувшаяся из Китая пациентка. Она жаловалась на боли в мышцах, повышение температуры до 38,5 градусов, кашель. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Коронавируса впоследствии у нее не нашли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. "Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, - грипп В средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", - проинформировали в пресс-службе.

"Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов", - добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. "Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск. Здесь организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Как сообщалось, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения.

По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 571. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-

В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов "Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие", - сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.