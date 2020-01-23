Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

ПогодаПогода
КурсыКурсы
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Четверг, 23 января 2020
Минск Сплошная облачность +1°C
Версия для слабовидящих
Новости
12:24 Лукашенко призвал ученых за фундаментальными исследованиями не забывать о проблемах обычных людей Президент
12:23 Премьер-министр Индии в этом году может посетить Беларусь Политика
12:17 Ветрено и до +6°С будет в Беларуси в выходные Общество
12:16 В ГАИ Минской области появилась предварительная запись на регистрацию авто Регионы
12:11 Проект стратегии привлечения прямых иностранных инвестиций можно обсудить на Правовом форуме Экономика
12:08 Госдума приняла в первом чтении изменения в Конституцию РФ В мире
12:02 Продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет Общество
12:00 Индия надеется на продление с Беларусью контракта на поставку калийных удобрений на прежних условиях Экономика
11:56 Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 24 января Общество
11:55 Под Гродно остановили пьяную женщину-водителя: права она получила 3 месяца назад Происшествия
11:53 В Городокском районе доярка вылила на соперницу ведро кипятка Происшествия
11:52 Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства - Рапота Политика
11:51 Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса Общество
11:42 "Гомсельмаш" в 2020 году планирует поставить на внутренний рынок около тысячи комбайнов Экономика
11:34 В вопросах наведения порядка на земле нужен системный подход - Исаченко Регионы
11:29 Новый резидент СЭЗ "Минск" построит в Фаниполе завод по производству спецтехники Экономика
11:27 Рапота считает важным выработать долгосрочную формулу цен на нефть и газ Экономика
11:24 Число погибших из-за шторма в Испании возросло до 10 человек В мире
11:22 ФСБ сообщила о блокировке ресурса, откуда поступали сообщения о "минировании" в России В мире
11:19 Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов Общество
11:18 Ученые готовят меры по борьбе с последствиями изменения климата в Гомельской области Регионы
11:09 Экспорт услуг Института экономики НАН Беларуси в 2019 году превысил $120 тыс. Экономика
11:09 Мозырский пенсионер подозревается в серии дачных краж Происшествия
11:07 Нарушенное из-за ветра электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах Регионы
11:06 В Минске презентуют живописную копию картины из коллекции Хрептовичей Культура
11:04 Президент: нужны разработки ученых, которые можно применить на деле Президент
10:52 Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Холодилин награжден почетной грамотой Гомельского облисполкома Регионы
10:49 Лауреатов литературной премии имени К.Туровского чествовали в Гомеле Культура
10:48 Медицина превалирует по числу присуждаемых в Беларуси ученых степеней Общество
10:44 Трое американских пожарных погибли в авиакатастрофе в Австралии В мире
Все новости
Все новости
Общество
23 января 2020, 11:51

Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса

Фото из архива
Фото из архива

23 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Министерстве здравоохранения подтвердили, что вчера в Минскую инфекционную больницу была госпитализирована вернувшаяся из Китая пациентка. Она жаловалась на боли в мышцах, повышение температуры до 38,5 градусов, кашель. Предварительный диагноз - острая респираторная вирусная инфекция. Коронавируса впоследствии у нее не нашли, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минздрава.

Сегодня в больнице был проведен консилиум с участием главного врача Минской инфекционной больницы Николая Юровского, заместителя главного врача по медицинской части Святослава Вельгина и профессора, заведующего кафедрой инфекционных болезней БГМУ, доктора медицинских наук Игоря Карпова. "Выставлен диагноз, который на данный момент уже подтвержден лабораторно, - грипп В средней степени тяжести. Проводится лабораторное исследование для исключения наслоения коронавирусной инфекции", - проинформировали в пресс-службе.

"Из беседы с пациенткой стало известно, что 20 января она вернулась из Шанхая. На сегодняшний момент девушка находится, как и другие пациенты с неподтвержденными диагнозами, в отдельном боксе. У нее взяты анализы на респираторную группу вирусов", - добавили в Минздраве.

Министерство здравоохранения Беларуси отслеживает ситуацию с коронавирусом нового типа в мире, усилены профилактические мероприятия по недопущению его распространения в стране. "Работа специалистов ведомства направлена на профилактику заболевания среди тех, кто въезжает в Беларусь из стран с неблагоприятной эпидситуацией. Также ведется работа, в том числе посредством туроператоров, по предупреждению граждан, выезжающих из Беларуси в туристические поездки. На фоне ситуации с распространением коронавируса в аэропортах Беларуси усилен санитарно-карантинный контроль пассажиров", - подчеркнули в пресс-службе Минздрава. Чтобы оперативно предпринять меры по недопущению завоза вируса в страну, проводятся комплексные мероприятия в Национальном аэропорту Минск. Здесь организован санитарно-карантинный контроль пассажиров из стран, в которых выявлена заболеваемость, в том числе с применением тепловизионного оборудования.

Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно отслеживают динамику развития эпидемической ситуации в мире и готовы к диагностике возбудителя заболевания по методическому руководству ВОЗ.

Как сообщалось, 31 декабря власти Китая информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. 7 января китайские медики установили возбудителя болезни - коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В стране предпринимаются меры для совершенствования технологий, которые помогут более оперативно выявлять новые случаи заражения.

По последним данным, число зараженных пневмонией, вызванной коронавирусом нового типа, в Китае возросло до 571. Случаи подтверждены в 25 провинциях, автономных районах и городах центрального подчинения Китая. В стране было зарегистрировано 17 случаев смерти от пневмонии, все они произошли в провинции Хубэй. Кроме того, случаи заражения выявлены в США, Японии, Республике Корея, Таиланде.

Коронавирусы - семейство из более чем 30 вирусов, которые были впервые выделены в 1965 году. Коронавирусы поражают людей, домашних животных, свиней, крупный рогатый скот, птиц и способны провоцировать поражение дыхательной системы, желудочно-кишечного тракта, нервной системы.-0-

В Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортовВ Беларуси проводят тепловизионный контроль пассажиров, прибывающих из крупнейших аэропортов
"Это те аэропорты, которые являются крупными пересадочными пунктами, например, Франкфурт-на-Майне, Лондон, Париж и другие", - сказала заведующая эпидемиологическим отделом Минского городского центра гигиены и эпидемиологии Екатерина Хомченко.

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
болезни Китай Министерство здравоохранения
Новости рубрики Общество
Фото из архива Ветрено и до +6°С будет в Беларуси в выходные
Ирина Костевич Продолжительность жизни в Беларуси к 2030 году должна составить 80 лет
Фото из архива Оранжевый уровень опасности из-за порывистого ветра объявлен в Беларуси 24 января
Вадим Ипатов. Фото из архива Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов
Фото из архива Медицина превалирует по числу присуждаемых в Беларуси ученых степеней
Фото из архива Проект постановления о вознаграждении за коммерческое использование фонограмм вынесен на обсуждение
Главное
Лукашенко подчеркивает стратегическую значимость научной отрасли для развития страны
Москва и Минск могут в ближайшее время найти решения по нефти и газу
Работа депутатского корпуса должна быть реальной, эффективной и нацеленной на результат - Кочанова
Публичное обсуждение новых законопроектов набирает обороты - Ипатов
Топ-новости
Президент: нужны разработки ученых, которые можно применить на деле
В вопросах наведения порядка на земле нужен системный подход - Исаченко
Госсекретарь США Майкл Помпео совершит визит в Минск 1 февраля
Конституционные реформы в России вряд ли коснутся Союзного государства - Рапота
Минздрав: у приехавшей из Китая пациентки не нашли коронавируса
Ветрено и до +6°С будет в Беларуси в выходные
Премьер-министр Индии в этом году может посетить Беларусь
Фотокорреспондент БЕЛТА Сергей Холодилин награжден почетной грамотой Гомельского облисполкома
В ГАИ Минской области появилась предварительная запись на регистрацию авто
Цены должны быть адекватны уровню заработной платы - Орда
Нарушенное из-за ветра электроснабжение восстановлено почти во всех населенных пунктах
Пресс-конференция о реализации проекта "Зеленые города" пройдет сегодня в БЕЛТА
В Беларуси расширен список налогов c возможностью уплаты через ЕРИП
Зась обсудил с секретарем Совбеза РФ укрепление международной роли ОДКБ
Интернет на скорости до 200 Мбит/сек и дополнительные возможности: МТС запустил новую услугу "X7"
Релама
С нами интереснее
погода погода
тв программа тв программа
гороскоп гороскоп
курсы курсы
Темы Все темы
Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Совместный проект БЕЛТА и газеты "7 дней" Парламент 7.0: Новый импульс Благотворительная акция "Наши дети" Специальный проект БЕЛТА и ОАО "Белинвестбанк" Социальное государство в работе
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Плакаты БелТА Минск и Минчане Партизанская летопись Традиции суверенной Беларуси Страницы белорусского спорта Атомная энергетика Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.