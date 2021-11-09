Минздрав установил перечень услуг по госсоцзаказу при профилактике туберкулеза

9 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси установлен перечень услуг, оказываемых в рамках выполнения государственного социального заказа в области проведения профилактических мероприятий по предупреждению распространения туберкулеза. Это предусмотрено постановлением Минздрава №112 от 21 октября 2021 года, которое сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Что касается профилактики туберкулеза, речь идет о консультационных услугах по телефону горячей линии и (или) через интернет. Возможно очное консультирование. Эта работа включает перенаправление обратившегося человека в государственные и негосударственные организации в зависимости от потребностей, консультирование по социальным, медицинским, психологическим, юридическим вопросам в контексте заболевания туберкулезом, поддержание психоэмоционального благополучия и жизнестойкости клиента для улучшения результатов лечения туберкулеза.

Информационные услуги посредством интернета и (или) очного консультирования предполагают выявление представителей групп населения с высоким риском заражения туберкулезом, их информирование по вопросам профилактики, диагностики туберкулеза, предоставление тематических информационно-образовательных материалов о возможностях обучения (переобучения) для дальнейшего трудоустройства, необходимых знаний о правильном питании, отказе от табака, употребления психоактивных веществ.

Также предполагается проведение мотивационного интервью среди представителей групп населения с высоким риском заражения туберкулезом на прохождение рентгенфлюорографического обследования (при выявлении ранних признаков туберкулеза по результатам анкетирования).

Перечень включает и услуги по сопровождению пациентов с туберкулезом и (или) групп населения с высоким риском заболевания в организации здравоохранения для прохождения рентгенфлюорографического обследования (при выявлении ранних признаков туберкулеза по результатам анкетирования), а также в специализированные организации для решения проблем, связанных со здоровьем (самочувствием).-0-