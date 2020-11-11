Минздрав утвердил надлежащую практику хранения лекарств

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство здравоохранения Беларуси утвердило надлежащую практику хранения лекарственных средств. Соответствующее постановление от 23 октября 2020 года №88 сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Согласно документу, надлежащая практика хранения устанавливает правила по организации хранения лекарственных препаратов, в том числе растительного происхождения, фармацевтических субстанций, лекарственного растительного сырья для обеспечения их качества и сохранности. Правила распространяется на юридические лица и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих фармацевтическую и (или) медицинскую деятельность, а также иную деятельность, предусматривающую получение, хранение, отгрузку или получение и использование (применение) лекарственных средств.

Постановление вступает в силу с 20 ноября 2020 года.-0-