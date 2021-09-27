Минздрав утвердил порядок вакцинации против COVID-19 беременных женщин

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27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минздраве утвержден порядок вакцинации против COVID-19 женщин во время беременности, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Отмечается, что проведение вакцинации против COVID-19 женщин во время беременности и в период грудного вскармливания будет проводиться в соответствии с прилагаемыми к иммунобиологическому лекарственному средству документами. Речь идет об инструкции по медицинскому применению с общей характеристикой лекарственного препарата, пояснили в пресс-службе.
При этом обязательным условием будет отсутствие противопоказаний к вакцинации.-0-