Минздрав: в Беларуси не выявлен индийский штамм коронавируса

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Специалисты РНПЦ эпидемиологии и микробиологии пока не выявили индийский штамм коронавируса. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
РНПЦ организовал постоянную систему мониторинга распространения мутирующих вариантов вируса SARS-CoV-2. Проводится сбор и исследование материала от людей, прибывших в течение последних 14 дней из-за пределов Республики Беларусь и имеющих положительный ПЦР-тест.
Учитывая постоянство и продуктивность процесса изменчивости вируса, решающее значение имеет система быстрого выявления новых вариантов. Для этого в Беларуси отработана методика секвенирования S-гена вируса, с которым связаны основные мутации, выявленные в новых вариантах вируса (британский, индийский, южноамериканский, японский).
Специалисты отмечают, что по мере развития пандемии COVID-19 возбудитель, вирус SARS-CoV-2, постоянно эволюционирует - это обычный биологический процесс.-0-