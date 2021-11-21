Минздрав: во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Больницы возвращаются в привычный режим работы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства здравоохранения.

"Во всех областях эпидситуация позволяет поэтапно выводить отделения из ковидного режима. В Брестской, Витебской, Гомельской, Гродненской, Минской, Могилевской областях и Минске постепенно проходят дезобработку и возвращаются в привычный режим работы отделения и даже целые больницы. Все РНПЦ продолжают оказывать плановую помощь", - рассказали в Минздраве.

Коронавирусная инфекция относится к острым респираторным вирусным инфекциям (ОРВИ). Единственным действенным методом предупреждения заболевания и его тяжелого течения является вакцинация. "Просим граждан - пройдите вакцинацию против COVID-19. В Беларуси привиться можно практически во всех поликлиниках страны, больницах, торговых центрах и даже в метро", - подчеркнули в ведомстве.

Брестская область

В Брестской области работает 265 организаций здравоохранения, из них 90 - больничные. Общее количество коек - 13 тыс. 386. На сегодня перепрофилированы для работы с COVID-19 около 2,8 тыс. коек. С учетом складывающейся эпидситуации область поэтапно приступает к перепрофилированию коек, ранее задействованных для оказания медпомощи пациентам с коронавирусной инфекцией, по основному профилю их деятельности.

Так, на прошедшей неделе приступили к оказанию плановой медицинской помощи терапевтическое отделение Ганцевичской ЦРБ, хирургическое и терапевтическое отделения Каменецкой ЦРБ.

В Березовской ЦРБ им. Э.Э.Вержбицкого перепрофилированы для оказания плановой медицинской помощи 25 терапевтических, 20 неврологических и пять гинекологических коек. Оказывают плановую медицинскую помощь все отделения Малоритской ЦРБ.

Планируется, что с 22 ноября после проведения санитарной обработки приступят к плановой работе гинекологическое отделение Брестской городской больницы №1, травматологическое отделение Барановичской городской больницы. В Столинской ЦРБ приступят к плановой работе 15 коек инфекционного, 40 неврологического, 16 акушерского и 39 терапевтического отделений. К плановой работе также приступит Барановичский городской кожно-венерологический диспансер.

Витебская область

Для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-инфекцией в стационарах Витебской области перепрофилировано 2911 коек. За прошедшую неделю 727 инфекционных коек перепрофилированы для работы в обычном режиме.

С 15 ноября возобновил работу в обычном режиме Витебский областной клинический центр психиатрии и наркологии, с 16 ноября - Витебский областной клинический специализированный центр и Витебский областной клинический центр дерматовенерологии и косметологии. С 18 ноября принимает пациентов по профилю Бабиничская участковая больница. Приостановлена госпитализация в 5-й корпус Витебского областного клинического онкодиспансера.

С 20 ноября возобновили работу Бешенковичская центральная районная больница, Дубровенская ЦРБ, Россонская ЦРБ, Шумилинская ЦРБ. С 22 ноября возобновляет проведение медреабилитации Витебский областной клинический центр медреабилитации для инвалидов и ветеранов.

Продолжают оказывать помощь пациентам с COVID-19 Витебская областная больница, Витебская областная инфекционная больница, городская больница скорой медпомощи (терапевтический корпус), областной кожвендиспансер (кожное отделение), Витебский областной роддом, Витебский областной центр пульмонологии и фтизиатрии, Витебский областной детский клинический центр.

Медпомощь пациенты с COVID-19 также могут получить в центральных районных больницах - Новолукомля, Постав, Толочина, Ушачей, Шарковщины, Докшиц, Лепеля, Глубокого, Миор, Браслава, Верхнедвинска, Городка, Лиозно, в Полоцкой городской больнице №1, в городской больнице Новополоцка и в Оршанской больнице имени Семашко.

Гомельская область

В Гомельской области работают 244 организации здравоохранения, из них 89 больничных и 155 амбулаторно-поликлинических организаций. Общее количество мест в стационарах области составляет 14 669 коек, из них перепрофилировано для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 3462 койки.

Для улучшения доступности оказания плановой медицинской помощи населению Гомельской области с 15 по 21 ноября возвращены в обычный режим работы 844 койки. С 22 ноября планируется вернуть в работу по профилю еще 218 коек. Речь идет о разных отделениях в областных, городских, районных больницах.

На 19 ноября полностью перепрофилированы в обычный режим работы центральные районные больницы Ветки, Ельска, Кормы, Лоева, Наровли, Октябрьска, Хойников, Чечерска. А также ГГКБ №2, ГГКБ №4 и ГОККВД.

В области пациентов с COVID-19 госпитализируют в Гомельскую областную больницу, областную инфекционную, областную туберкулезную больницы, областную детскую больницу, областной онкологический диспансер, областной госпиталь, гомельские городские больницы - №1, №3, больницу скорой медпомощи и центральные районные больницы, где имеются перепрофилированные инфекционные койки.

Гомельская областная детская клиническая больница медреабилитации с апреля 2020 года проводит долечивание и реабилитацию пациентов с инфекцией COVID-19.

Гродненская область

Общее количество коек в стационарах Гродненской области составляет 9678, из них для оказания помощи с инфекцией COVID-19 - 2704 койки. Плановая помощь и консультации по профилям продолжает оказываться во всех стационарных учреждениях области.

Для оказания помощи пациентам с COVID-19 в качестве межрайонного центра работает Островецкая ЦРКБ. Сюда госпитализируются пациенты Островецкого, Ошмянского и Сморгонского районов. Как межрайонный центр работает и Волковысская ЦРБ. Сюда госпитализируются пациенты Волковысского, Мостовского, Свислочского районов. Жители Зельвенского и Дятловского, Кореличского, Слонимского районов госпитализируется в Слонимскую ЦРБ. В Лидскую ЦРБ - жители Лидского, Ивьевского, Вороновского, Новогрудского районов. Жители Берестовицкого района госпитализируются в Гродно.

Прекращена госпитализация в городскую клиническую больницу №4 Гродно.

С 20 ноября, после проведения мероприятий по дезинфекции, перешли в обычный режим работы центральные районные больницы Берестовицы, Зельвы, Дятлово, Мостов, Свислочи и Кореличей.

Минск

На сегодня в столице работает 108 организаций здравоохранения. В связи со снижением уровня заболеваемости постепенно возвращаются к плановой работе самые востребованные отделения клиник. В профильный режим работы уже возвращено 487 коек, из которых 60 использовались для долечивания пациентов. Открыты все отделения Минского онкоцентра, офтальмологические отделения 3-й и 10-й больниц, ревматологическое отделение 11-й больницы и отделение торакальной хирургии 10-й больницы.

С 22 ноября в плановом режиме начинает работать городская гинекологическая больница Минска, часть отделений 2-й больницы (кардиология, проктология, малоинвазивная хирургия). Следующие по плану - отделения неврологии, гастроэнтерологии, ревматологии и пульмонологии этой же клиники. А с 23 ноября к профильной работе переходит отделение желудочно-кишечных кровотечений 10-й больницы и хирургический корпус 4-й больницы.

Некоторые отделения 6-й больницы Минска также с 22 ноября переходят в привычный режим работы. Подготовлены к открытию после лечения пациентов с коронавирусом хирургический корпус, в котором находится Городской центр остеомиелитов, а также хирургическое отделение, отделение травматологии №4. Завершена дезинфекция в изоляторах основного травматологического корпуса, что позволит практически полностью вернуть в плановый режим оказание травматолого-хирургической помощи.

Плановая помощь и консультации по профилям продолжают оказываться в следующих больницах Минска: онкология - Минский онкоцентр, общая хирургия - больница скорой медпомощи, 5-я ГКБ и МНПЦХТиГ. Пациенты, которым нужна сосудистая хирургия и кардиохирургия, трансплантология, а также пациенты с нефрологической, гастроэнтерологической, неврологической и ревматологической патологией госпитализируются в МНПЦХТиГ. Пациенты офтальмологического профиля проходят лечение в 3-й, 10-й, ГКБ, урологического - в 2-й, 4-й больнице и больнице скорой медпомощи. В больнице скорой медпомощи и в 5-й больнице также оказывается неврологическая, нейро- и рентгенэндоваскулярная хирургическая помощь. Оториноларингологическая помощь, а также хирургическая помощь (челюстно-лицевая) оказывается в 11-й ГКБ. Кардиологическую помощь можно получить в 1-й, 5-й, больнице скорой медпомощи и МНПЦХТиГ. На лечение к нефрологам можно попасть и в 1-ю городскую больницу. Травматологическая помощь традиционно продолжает оказываться в 6-й ГКБ и больнице скорой медпомощи. Акушерско-гинекологическую помощь оказывают в 1-й, 3-й и 5-й больницах. Педиатрическую помощь по-прежнему оказывают 2-я, 3-я, 4-я городские детские больницы и МГЦМР.

Пациентов с COVID-19 продолжают госпитализировать в городские инфекционные больницы - взрослую и детскую. Также для оказания медпомощи пациентам с COVID-19 перепрофилированы отделения в больницах №1, №2, №3, №4, №5, №6, №10. Оказывают помощь пациентам с COVID-19 специалисты в перепрофилированных отделениях больницы скорой медпомощи и Минского центра дерматовенерологии.

Минская область

В Минской области проводится активная работа по минимизации распространения инфекции COVID-19 и оказанию в полном объеме медицинской помощи населению в условиях пандемии. На территории области работает 275 организаций здравоохранения. На сегодняшний день перепрофилированы для работы с COVID-19 чуть более 3 тыс. коек.

Жители области госпитализируются в Минские областную и центральную районную больницы, Минский областной противотуберкулезный диспансер. В области перепрофилированы часть отделений центральных районных больниц Борисова (больница №2 и центральная районная больница), Вилейки, Воложина, Дзержинска, Клецка, Копыля, Любани, Марьиной Горки, Молодечно, Несвижа, Смолевичей, Столбцов, Слуцка, Солигорска, Стародорожья, городской больницы Жодино.

Дети с инфекцией COVID-19, требующие стационарного лечения, госпитализируются в Минскую областную детскую больницу, беременные, роженицы и родильницы с инфекцией COVID-19, требующие наблюдения и оказания медицинской помощи в стационарных условиях, - в родильный дом Минской области.

В Минской области начато поэтапное сокращение коечного фонда для оказания медпомощи пациентам с инфекцией COVID-19. С 1 по 12 ноября для оказания плановой помощи перепрофилировано более 1 500 инфекционных коек.

С 19 ноября, после проведения мероприятий по дезинфекции, Березинская, Крупская, Логойская, Узденская, Червенская центральные районные больницы приступили к работе в штатном режиме. Инфекционные отделения для пациентов с инфекцией COVID-19 в этих больницах закрыты. Жители данных районов госпитализируются в межрайонные инфекционные центры.

Могилевская область

В Могилевской области работают 62 больничные организации. Общее количество коек в стационарах Могилевской области составляет 10 661. В области перепрофилировано для оказания медицинской помощи пациентам с COVID-19 и пневмонией 2 813 коек.

В Могилевской области пациентов с COVID-19 госпитализируют в Могилевский областной противотуберкулезный диспансер, инфекционную больницу, городскую больницу скорой медицинской помощи (здесь открыто отделение для выявленных в больнице случаев), Могилевскую больницу №1, Бобруйскую центральную больницу, Могилевскую областную больницу медицинской реабилитации (долечивание), частично используется коечный фонд Могилевской областной клинической больницы, Могилевской областной детской больницы.

С 22 ноября после проведения мероприятий по дезинфекции будут работать в обычном режиме центральные районные больницы Краснополья, Дрибина, Славгорода. Пациенты с коронавирусной инфекцией из вышеуказанных учреждений будут проходить стационарное лечение в межрайонные центрах. В обычный режим работы, после проведения мероприятий по дезинфекции, также перепрофилированы 120 коек в Могилевской областной клинической больнице. В этих отделениях с 22 ноября будет оказываться медпомощь пациентам хирургического, гематологического, ревматологического, офтальмологического профилей (торакальное отделение).

Перепрофилированы отделения под лечение пациентов с COVID-19 во всех центральных районных больницах.-0-