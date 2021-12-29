Минздрав: все инфицированные омикрон-штаммом минчане не были привиты

29 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все минчане, инфицированные новым вариантом коронавируса, который получил название омикрон, не были привиты, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Новый штамм выявлен у четырех минчан. Это первые подтвержденные случаи заражения новым вариантом в Беларуси. У всех пациентов отмечается легкое течение инфекции. "Все заболевшие трудоспособного возраста от 20 до 46 лет - не привиты против коронавирусной инфекции", - отметили в пресс-службе.

При этом отмечается, что один из заболевших в ориентировочные сроки заражения находился за пределами республики - в Египте. Также установлено, что одна из заболевших в ноябре 2020 года уже перенесла коронавирусную инфекцию, что свидетельствует о повторном случае заболевания.

В РНПЦ эпидемиологии и микробиологии постоянно проводятся молекулярно-эпидемиологические исследования вируса SARS-CoV-2, результаты которого позволяют контролировать завоз и распространение генетических вариантов этого вируса, а также отслеживать мутации в его геноме.

"Результаты секвенирования образцов позволили выявить набор мутаций в геноме вируса, характерных для варианта омикрон", - добавили в Минздраве.

Омикрон отличается от прежних большим числом мутаций: в его геноме насчитывается пять десятков мутаций, каждая из которых может повлиять на набор производимых белков и свойства вируса.

Новый вариант вируса был впервые выявлен в Ботсване и Южно-Африканской Республике 24 ноября 2021 года. Он получил обозначение B.1.1.529 и название омикрон. По имеющейся информации, омикрон распространяется в 2-3 раза быстрее, чем вариант дельта, и, по данным ВОЗ, может снижать эффективность вакцин. Тем не менее, как отмечают специалисты, переносится легче, чем дельта. На 24 декабря 2021 года омикрон-штамм зарегистрирован в 110 странах мира.

С учетом быстрого распространения омикрон-штамма в Европе, США и других странах Минздрав Беларуси призывает граждан пройти вакцинацию.-0-