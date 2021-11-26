Минздрав: за 9 дней в Беларуси зарегистрированы 293 пострадавших от гололедных и холодовых травм

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С 17 по 25 ноября в Беларуси зарегистрированы 293 пострадавших от гололедных и холодовых травм. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

В Брестской области 4 пострадавших: один человек госпитализирован с холодовой травмой, остальные получили амбулаторную помощь. В Витебской области 29 пациентов: у троих пациентов диагностирована холодовая травма, у 26 - гололедная, госпитализированы четверо. В Гомельской области зарегистрированы 4 пациента, из них двое госпитализированы. Гололедная травма диагностирована у двоих пострадавших, у двоих - холодовая. В Гродненской области зарегистрированы 75 пациентов, из них 19 госпитализированы. Гололедную травму получили 72 пациента, 3 - холодовую. В Минской области зарегистрированы 57 пострадавших, из них госпитализированы 12. Гололедную травму получили 52 пациента, 5 - холодовую. В Могилевской области зарегистрированы 3 пациента. У одного пострадавшего диагностирована гололедная травма, у двоих - холодовая. Все госпитализированы.

В Минске зарегистрирован 121 пострадавший, в том числе 8 госпитализированы. У всех диагностирована гололедная травма.

"В связи с изменением погодных условий напоминаем: будьте осторожны. Потенциально травмоопасные места в период гололеда: ступеньки подъездов и подземных переходов, в том числе метрополитена, остановки общественного транспорта, горки, в том числе детские. Если травмы избежать не удалось, обратитесь в ближайший травмпункт", - отметили в ведомстве.-0-