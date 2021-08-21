Минжилкомхоз утвердил правила предоставления и резервирования за плату участков для захоронения

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21 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Министерство жилищно-коммунального хозяйства утвердило типовые правила предоставления и резервирования за плату участков для захоронения, мест в колумбарии. Соответствующее постановление №10 от 15 июля 2021 года сегодня официально опубликовано на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.
Типовые правила определяют единые подходы к предоставлению и резервированию за плату участков для захоронения, мест в колумбарии.
Участок для захоронения за плату предоставляется в виде двухместного или одноместного захоронения. Размер платы устанавливается за каждый квадратный метр, а также в целом за участок.
Места в колумбарии предоставляются на возмездной основе по решению специализированной организации, поселкового, сельского исполнительных комитетов, администрации зон отчуждения и отселения. Максимальные размеры и количество участков для захоронения, мест в колумбарии, а также размер платы за их предоставление устанавливаются городскими, районными исполнительными и распорядительными органами.
В документе также рассмотрены вопросы резервирования за плату участков для захоронения, мест в колумбарии.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-
Типовые правила определяют единые подходы к предоставлению и резервированию за плату участков для захоронения, мест в колумбарии.
Участок для захоронения за плату предоставляется в виде двухместного или одноместного захоронения. Размер платы устанавливается за каждый квадратный метр, а также в целом за участок.
Места в колумбарии предоставляются на возмездной основе по решению специализированной организации, поселкового, сельского исполнительных комитетов, администрации зон отчуждения и отселения. Максимальные размеры и количество участков для захоронения, мест в колумбарии, а также размер платы за их предоставление устанавливаются городскими, районными исполнительными и распорядительными органами.
В документе также рассмотрены вопросы резервирования за плату участков для захоронения, мест в колумбарии.
Постановление вступает в силу после его официального опубликования.-0-